Zeman compie 74 anni e i tifosi lanciano una petizione per farlo tornare a Pescara

In occasione del 74esimo compleanno di Zdenek Zeman, che ricorre oggi (12 maggio), alcuni tifosi del Pescara hanno lanciato una petizione per chiedere il suo ritorno nel capoluogo adriatico. Il tecnico, infatti, è sempre molto amato in città nonostante la sua recente "doppia" esperienza - in A subentrando a Oddo e, l'anno successivo, in B - non sia stata felice. Tra l'altro, la panchina adriatica è l'ultima, in ordine di tempo, per il boemo, che non allena più proprio dal 4 marzo 2018, quando fu esonerato (era tornato un anno prima, il 17 febbraio 2017).

Ieri un gruppo di supporter biancazzurri, capitanati dal ristoratore pescarese Luca Viola, ha lanciato una raccolta firme su www.change.org per invocare lo "Zeman ter", scrivendo: "Il calcio è uno sport fatto di sacrifici e meritocrazia. Zeman rappresenta tutto questo: lavoro, giovani e calcio propositivo. Se sei d'accordo pure tu, firma!". La petizione è consultabile QUI.