Zeman chiude i festeggiamenti a cena con i tifosi del Pescara

Clima di festa al ristorante "Schiavone e& Co." di Sambuceto per il Club Biancazzurro Zdnek Zeman che a distanza di 12 anni è tornato a riunirsi per celebrare in allegria il 76° compleanno del tecnico boemo, il più longevo del calcio italiano. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, i fedelissimi del club guidato dal presidente Nicola Porreca, i giornalisti sportivi, l'allenatore in seconda del Pescara, Giovanni Bucaro, l'assessore del comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio, il primario della microbiologia dell'ospedale civile di Pescara, Paolo Fazii, molto vicino alla squadra, il cabarettista Valerio Basilavecchia, il vincitore del Festival della Melodia Maurizio Tocco e la presidentessa delle "Donne Biancazzurre", Nella Grossi. A cena con gli arrosticini tanto cari al mister, e la buona Landbier che nei giorni scorsi è andata in regalo anche al centravanti Facundo Lescano, eletto dalla stampa specializzata "Miglior Biancazzurro dell'Anno". La torta finale è stata realizzata da Moreno Di Francesco della Bottega del Gelato di Spoltore, vincitore del Festival della Colomba artigianale.

Il boemo emozionato

"E' stato un compleanno speciale - ha detto il carismatico allenatore del Pescara - non mi aspettavo tanto calore. In riva all'Adriatico mi sono trovato sempre bene perchè percepisco l'affetto della gente che è quello che per me conta di più. Certo che rispetto al passato noto meno passione da parte del pubblico e con i play-off speriamo di far tornare tanti tifosi allo stadio perchè abbiamo bisogno di loro. Per il resto non ho ancora firmato per il prossimo anno, come qualcuno dice, e aspetto al più presto segnali dalla società". La manifestazione è stata supportata dalla Mario de Cecco confezioni, centro acustico Maico e dall'agenzia Europa 7.