Zdenek Zeman è già tornato in campo!

Zdenek Zeman ed un recupero da record. Ad una settimana esatta dalla lieve ischemia transitoria che lo aveva costretto al ricovero presso la clinica Pierangeli, dalla quale è stato dimesso venerdì in tempi più rapidi del preventivato date le ottime risposte ottenuti dagli accertamenti effettuati, il 76enne tecnico boemo è tornato sul campo per dirigere l'allenamento del suo Pescara, il primo in vista della partita di sabato sera (ore 20:30) con la Fermana che chiuderà il 2023 agonistico ed il girone d'andata.

Arrivato l'ok dei medici, il tecnico si è regolarmente presentato al comunale di Silvi Marina "Ughetto Di Fabio", proprio dove aveva accusato il malore che lo aveva costretto al ricovero e al riposo.

Non si è limitato, dunque, a presenziare alla seduta, come accaduto sabato scorso durante la rifinitura pregara del Del Conero, ma ha sovrainteso i lavori lasciando, come sempre, la maggiorparte del lavoro sul campo ai collaboratori Bucaro e Labricciosa. L'allenatore non ha potuto seguire la sua squadra negli impegni di Coppa Italia di Catania e in campionato ad Ancona ma, nonostante il freddo delle serate di dicembre, sarà regolarmente in panchina per il prossimo impegno ufficiale dei biancazzurri contro i Canarini marchigiani.

FOTO MIRKO FRATTARELLI (su Facebook)