Zeman "suona" la fisarmonica: il video diventa virale sul web [VIDEO]

Il video, postato sui social dalla pagina Facebook Rompipallone.it, è diventato in un batter di ciglia virale. E non poteva essere altrimenti dato il protagonista, Zdenek Zeman, e la scena, con il boemo intento a suonare la fisarmonica, ma col trucco, seduto a tavolta dopo aver gustato degli arrosticini. Sembra un videomontaggio, ma non è. E' tutto vero.

I biancazzurri, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto di misura il Pineto grazie al gol di Vergani, non vivono in campionato un momento d'oro, ma l'allenatore Zdenek Zeman, ha già vinto ancor prima di giocare almeno l'oscar della simpatia: il tecnico boemo si è reso protagonista di una scenetta tutta da ridere.Zeman è stato ripreso all'interno di un ristorante dai presenti. A tavola vino della casa, arrosticini già finiti con soltanto i bastoncini all'interno dei piatti e tanto buonumore.. L'allenatore è diventato virale sui social per aver... suonato la fisarmonica! Il boemo, divertito, ha energicamente suonato lo strumento, ridendo di giusto insieme ai commensali e a chi ha assistito alla scena nel ristorante. Dietro le sue presunte abilità musicali c'era in realtà un trucco, ovvero un abile fisarmonicista che suonava, con la testa che ad un certo punto del video sbuca fuori alle sue spalle. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Appena postato su Facebook, il video è stato super visto e condiviso.