Torna Sdengo! Ma a Spoltore: nella Sala Consiliare l'evento "4-3-3, il gioco di Zeman"

Riecco Zeman! Il tecnico boemo, che per motivi di salute è stato costretto a chiudere anzitempo la sua stagione, è pronto a tornare. Non in panchina, non subito almeno, ma a farsi vedere in pubblico. La convalescenza prosegue bene, secondo i programmi, e Sdengo martedì 12 marzo sarà a Spoltore per un evento condotto da Grazia Di Dio e a cura di Angelo di Cioccio. Zeman presenterà il suo libro "La bellezza non ha prezzo" nell'evento denominato "4-3-3, il gioco di Zeman" nel quale prenderanno parte anche Pippo Russo, Graziano Serafini, Graziano Castaldi e Luca Serafini (quest'ultimo presenterà anche il suo libro "Il cuore di un uomo"). L'evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Chiara Trulli e dal consigliere delegato allo sport Angela Scurti. Nella sala consiliare del Comune l'evento è in programma dalle 17 alle 18:30