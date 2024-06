Zeman torna a Pescara. Ma per un convegno su cardiologia e cardiochirurgia

Zdenek Zeman è tornato a Pescara. Ma non per accomodarsi su quella panchina biancazzurra che è ancora vacante e che gli piacerebbe tornare ad occupare dopo lo stop forzato di febbraio per motivi di salute. Il tecnico boemo è stato infatti ospite al presitgioso convegno nazionale di cardiologia "Il Cuore. Un Mare di Onde Difficile da Cavalcare", ormai giunto alla sua 5a edizione, che prevede la partecipazione di oltre 130 cardiologi e cardiochirurghi provenienti da tutta Europa per due giorni (7 e 8 giugno) di discussioni scientifiche di alto livello. Il Presidente del Congresso è Stefano Guarracini, primario Unità Operativa di cardiologia della Casa di Cura Pierangeli e colui che ha in cura Zeman sin dalla lieve ischemia transitoria accusata al campo di allenamento di Silvi Marina il 13 dicembre del 2023. Il prof. Guarracini il 19 febbraio, isnieme ai colleghi della Vascolare, dottori Salute e D'Orazio,aveva poi tenuto sotto i ferri il tecnico per 2 ore e 15 minuti di intervento per inserire complessivamente 5 stent, 4 coronarici e uno carotideo e ponendo fine alla stagione agonostica 2023-24 di Sdengo. L'intervento era in programma ab origine in questo periodo, ma è stato necessario anticipare i tempi. Tuttavia il boemo si è sempre detto propenso a tornare ad allenare ed ha ribadito di esser pronto a tornare. E proprio da Pescara, a margine del Convegno, ne ha parlato in tv. "Tornare ad allenare? Se sto bene…", le parole a Rete8. "Il Pescara mi ha deluso alla fine ma già non ero contento per come andavano le cose con me". Infine arriva la benedizione a Tesser, il primo candidato a sedersi su quella che in 3 diverse circostanze è stata la sua di panchina: "Se dovesse arrivare sarebbe un’ottima scelta, è un vincente”

IMMAGINE DI REPERTORIO