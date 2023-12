Malore per Zeman, ricoverato alla clinica Pierangeli di Pescara

Ieri sera nella tradizionale cena natalizia del club nulla lasciava presagire a ciò che è accaduto questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento del Pescara Calcio in vista della gara di Coppa Italia di domani a Catania: mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemia transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. "La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso", si legge nel comunicato diramato dal club biancazzurro.

Il tecnico dunque certamente salterà la trasferta di Catania, la successiva di campionato ad Ancona e probabilmente anche l'ultima gara del 2023 con la Fermana e sarà sostituito dal vice Giovanni Bucaro. Le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari al momento ma è sconsigliato accumulare lo stress di due trasferte, una in aereo (la squadra partirà domani da Roma Fiumicino per la Sicilia con rientro il giorno dopo la gara), richiedendo al momento assoluta tranquillità e riposo.