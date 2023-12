Zeman, condizioni al momento buone e stabili. In corso altri accertamenti

Le condizioni di mister Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, sono ritenute al momento buone e stabili. Si ha conferma dunque di quanto già riportato ieri, martedì 12 dicembre, intorno alle ore 14 dal comunicato del club biancazzurro. Nella giornata odierna il tecnico boemo, 76 anni, si sottoporrà a ulteriori accertamenti diagnostici per capire le cause dell’ischemia transitoria e, eventualmente, come procedere. Zeman è ricoverato nella Casa di Cura Pierangeli ed è seguito dal dottor Stefano Guarracino, primario di Cardiologia, che ci ha confermato il quadro clinico.

Ricostruzione - Il tecnico ha accusato un malore prima dell'allenamento dei biancazzurri a Silvi Marina, dove la squadra stava per sostenere l'ultima seduta in Abruzzo in vista della gara di questa sera a Catania, valevole come quarto di finale di Coppa Italia di Lega Pro.(al posto del boemo in panchina ci sarà il suo vice Bucaro). I primi sintomi sono stati subito riconosciuti dalla dottoressa Emanuela Spada, responsabile sanitario della prima squadra, che ha immediatamente fatto portare il tecnico alla clinica Pierangeli dove è stato preso in consegna.

Sviluppi - Nella giornata di oggi si sottoporrà ad ulteriori accertamenti diagnostici, tra i quali una risonanza ed una angioTAC, e neurologici che faranno chiarezza sull'origine del problema. Di certo Zeman dovrà osservare un periodo di riposo. Quanto lungo? Lo si capirà proprio dopo gli esami odierni e saranno decisivi ovviamente i progressi che il paziente farà registrare nei prossimi giorni, ma appare più che plausibile che il 2023 in panchina si sia chiuso con la vittoria sull'Olbia di sabato scorso per 4-0: il tecnico ha bisogno di tranquillità, serenità e riposo dopo un lungo periodo di stress. Lunedì sera, quindi a poche ore dal malore accusato ieri, Zeman aveva presenziato alla tradizionale cena natalizia del club con tutti i tesserati e gli sponsor e nulla lasciava presagire o sospettare quanto poi accaduto l'indomani.

Messaggi - Tanti i messaggi di incoraggiamento a mister ZZ da parte del mondo del calcio, a partire da Napoli e Perugia. Tra i più sentiti, quelli di Rosella Sensi. "Hai combattuto e vinto mille battaglie, figuriamoci se ti spaventa questa. Un grosso abbraccio mister Zeman, ti sono vicina e ti aspetto più forte di prima alla guida del tuo Pescara!"