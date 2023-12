Zdenek Zeman sta meglio ed è stato dimesso dalla clinica Pierangeli

Una buonissima notizia accompagna la marcia di avvicinamento del Pescara alla partita di domenica ad Ancona. Mister Zdenek Zeman è stato dimesso dalla clinica Pierangeli dove era stato ricoverato martedì mattina dopo il lieve attacco ischemico di cui era stato vittima a Silvi prima della seduta di lavoro della squadra in vista della gara di Coppa a Catania.

Il tecnico, che ha lasciato poco prima di pranzo la struttura ed ha ricevuto la visita subito del vice Bucaro, dovrà stare a riposo e quindi non andrà in panchina ad Ancona ma ha espresso il desiderio di salutare domani i giocatori e di seguirli in trasferta pur non potendoli guidare dal campo