Zeman compie 76 anni, il tecnico del Pescara è il più "anziano" d'Europa

Zdenek Zeman compie 76 anni. Una storia lunga una vita, quella del boemo sui campi di calcio. Ad oggi è il tecnico più anziano del calcio professionistico europeo assieme a Roy Hodgson del Crystal Palace, anche lui del 1947 (ma nato ad agosto). Il dato anagrafico, però, è l’ultimo dei suoi pensieri: in testa Sdengo ha solo i play-off e la voglia di fare ancora il suo calcio, il suo imperturbabile 4-3-3, così ripetitivo, ossessionante a volte, ma celebrato e ancora oggi così poco riproducibile dai suoi colleghi più giovani. Perché? Lui non ha paura di perdere, né di fallire. Gli altri tremano, scendono a compromessi, mettono davanti la speranza di andare avanti un punticino per volta pur di non perdere il posto, ma alla fine escono sconfitti. Il boemo è invece sicuro della sua filosofia e del suo integralismo: bisogna giocare per fare gol, uno in più degli altri. E bisogna fare calcio per la gente, per i tifosi, per i bambini. Bisogna avere stadi pieni, bisogna divertire e divertirsi.

Uno con idee del genere non poteva non essere un totem per molti, ma anche motivo di discussione e di critiche. A bassa voce, con poche parole, Zeman non le ha mai mandate a dire. Ha detto quello che pensava sempre, anche a costo di essere detestato a volte. Lo ha fatto anche andando contro i poteri forti del calcio, come ai tempi del presunto doping in casa Juventus, o di Calciopoli. Ha diviso anche i pescaresi: dopo aver scritto la storia nel 2012, davanti a centomila persone che lo osannavano in Piazza Salotto e lo imploravano quasi a non andare via, lui non ha risposto. E alla fine ha scelto la grande tentazione di tornare alla Roma, per una sua rivincita personale. Avrebbe potuto diventare il più grande di sempre all’Adriatico, magari centrando una salvezza in serie A. Ma ha seguito l’istinto, l’ambizione, la fame di successi nel calcio dei grandi. Così, una parte dei tifosi biancazzurri gli ha voltato le spalle. Altri lo hanno perdonato, sognando di rivedere ancora undici schegge in maglia biancazzurra correre e asfaltare tutti sul prato dell’Adriatico. Per una nuova zemanlandia. Gli anni che passano non turbano la sua apparente freddezza. Basta accendere una sigaretta (magari qualcuna in meno rispetto al passato), indossare una tuta. E ricominciare a pensare in verticale. Già oggi, quando le candeline su cui soffiare saranno ben 76. Auguri, “Maestro” Zeman.