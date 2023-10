Zeman cade nel fossato della sua panchina durante Pescara-Fermana, solo un grande spavento

Minuto 26 del primo tempo di Pescara-Fermana di Coppa Italia, il fiato dei 699 spettatori paganti spettatori è rimasto sospeso a causa di una improvvisa caduta di mister Zeman da bordocampo nel "fossato" della sua stessa panchina. Uno scontro del tutto fortuito ed ovviamente non intenzionale con un giocatore marchigiano che stava duellando sulla fascia nei pressi dell'area tecnica antistante la panchina, dove Zeman stazionava in piedi a dare indicazioni ai suoi, ha prodotto la caduta del 76enne allenatore nel "fossato" della panchina, che risulta "interrato". Un fuoriprogramma per fortuna senza conseguenza alcuna, tanto che il boemo, dopo pochissimi minuti, si è rialzato. Staff ed i giocatori si erano immediatamente lanciati in soccorso dell’allenatore, che prontamente ha confermato dopo pochissimi istanti di stare bene e di non essersi fatto niente di che tanto da tornare immediatamente a guidare i suoi ragazzi.

”Mi sono rotolato dopo uno scontro con un calciatore della Fermana ma sto bene", ha confermato il tecnico in sala stampa a fine gara. Sdengo non ha perso nemmeno il gusto per la battuta. "Chi mi ha colpito dei miei ragazzi come prestazione? Non mi ha colpito nessuno, solo l’avversario", ha detto ridendo facendo esplicito riferimento alla sua disavventura. Solo un colpo alla mano a caldo ha lamentato il tecnico. E tutto è bene ciò che finisce bene. E con un 6-1 in cassaforte anche meglio....