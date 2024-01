Zeman non le manda a dire: "Presi 2 gol in fuorigioco contro la Juve? Si deve salvare..."

Zeman contro la Juventus, nuovo capitolo. L'ennesimo. Quello odierno, arrivato nella conferenza stampa di presentazione di Pescara-Perugia (che si è svolta in anticipo rispetto al consueto programma), troverà sicuramente eco a livello nazionale, sui media specializzati e non. Se prima della sfida alla Juventus Next Gen aveva detto di aver tifato Juve fino al 1974 e poi, avendo subito un gol in fuorigioco da Schillaci nel 1991, di aver capito molte cose, adesso, dopo il ko per 4-3 ad Alessandria, ha pronunciato una frase più che sibillina sui bianconeri.

Ad Alessandria io penso che tutto il primo tempo lo abbiamo fatto bene. Poi abbiamo preso gol nel finale. Anche il secondo tempo abbiamo fatto una discreta partita. Poi prendiamo due gol in fuorigioco e subiamo 5 ammonizioni, così diventa difficile giocare.... I gol in fuorigioco? So che la Juventus NG si deve salvare...”, la frase di Zeman.

Per la seconda squadra della Vecchia Signora mantenere la categoria è fondamentale: il progetto di valorizzazione dei giovani del club non può infatti prescindere dal mantenere una squadra in C.