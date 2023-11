Walter Sabatini a Pescara con il suo "Il mio calcio furioso e solitario"

A Pescara è in arrivo un evento importante, nell'ambito del FLA2023, Festival di libri e altre cose, che collega lo sport alla letteratura come in occasione della presenza in città del leggendario Fefè De Giorgi. Giovedì 9 novembre 2023, ore 18:30, per il FLA 2023 all'Auditorium Petruzzi in Via delle Caserme c'è infatti la presentazione del libro Il mio calcio furioso e solitario (Piemme editore) del notissimo dirigente sportivo Walter Sabatini, con Paolo Ferri moderatore.

Walter Sabatini è un volto importante del calcio italiano e a lui si deve l'ultima grande chance di Zeman in un top club nostrano, la Roma, proprio nell'anno successivo alla Zemanlandia di PEscara, quella con in campo il trio Immobie-Verratti-Insigne per intenderci. Calciatore negli anni Settanta, in Serie A vestì, tra le altre, le maglie di Perugia, Varese e Roma: una carriera nel ruolo di ala destra frenata da infortuni e da un carattere complesso, è stato poi direttore sportivo di Perugia, Lazio, Roma come detto, Inter, Sampdoria, Bologna e Salernitana,, ha lavorato spesso a stretto contatto con l'ex biancazzurro Ricky Massara (prima che andasse al Milan a vincere uno Scudetto in tandem con Paolo Maldini) ed ha portato in Italia campioni come Ili?i?, Pastore, Alisson, Benatia, Salah, Nainggolan, Lamela e tanti altri.



Personaggio noto per le sue manie, le sue interviste spiazzanti e i suoi colpi di genio, è uno dei dirigenti più noti e amati dagli appassionati di calcio, come dimostra il successo del documentario “W Sabatini – Salvezza 7 percento”, prodotto da Ring Film e diffuso su DAZN alla fine della stagione 2022, culminata nella permanenza in Serie A della Salernitana da lui diretta.

Così il sito ufficiale del FLA2023 presenta l'evento con Waletr Sabatini (Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) : "

“Datemi il pallone e non vi disturbo più” cantava una famosa band italiana parlando de “l’italiano medio”. Il calcio, furiosa passione degli Italiani, e chi lo fa: calciatori, allenatori, dirigenti. Al FLA 2023 Walter Sabatini, storico volto dello sport più amato d’Italia, racconterà tutto quello che c’è “oltre”.

Sigarette, barba incolta, lessico provocatorio; talenti scoperti, occasioni perse, progetti visionari e fallimenti, gloria e litigi, passioni letterarie e mondane. Walter Sabatini non voleva essere il personaggio che gli altri hanno raccontato e continuano a raccontare, ma solo un uomo capace di vivere intensamente. In particolare il suo amore per il calcio. Ex calciatore, straordinario talent scout, dirigente di Lazio, Palermo, Inter, Sampdoria, Bologna, Roma e, recentemente, della miracolosa Salernitana, Sabatini non ha mai temuto di essere considerato eccessivo, visionario e scontroso. Per lui vita e pallone sono intrecciati, in una matassa che ha deciso di dipanare in questo libro, scritto in forma di lettera al figlio Santiago, ma capace di svariare da Totti a Pasolini, da Pelé a García Márquez, da Spalletti a Joyce. Un racconto da cui emergono tutto il suo genio e tutta la sua sregolatezza, che rievoca senza ipocrisie e splendori lo sport nazional popolare per eccellenza. E insieme la storia personale di Sabatini, fatta di momenti drammatici e di fallimenti; la storia di un uomo tormentato e controcorrente, ma rimasto fedele al bambino che durante le estati al mare sognava il clima invernale della Serie A, fra nebbia, stadi e pallone."