Viterbese - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Ingrosso non ha ancora recuperato, Pellacani è appena andato sotto i ferri (intervento riuscito al ginocchio, rientrerà a marzo), e ora anche Boben rischia il forfait: lo sloveno ha riportato una forte contusione alla tibia, che ha interessato anche il gemello. Ieri non ha svolto la rifinitura con i compagni per smaltire più rapidamente possibile il dolore e riuscire a provare domani prima del match. Il Pescara domani pomeriggio a Viterbo si presenta con l'emergenza totale in difesa. E sono tanti adesso i dubbi di Colombo.

C'è solo Brosco

Un solo centrale – Brosco – a disposizione al Rocchi oggi pomeriggio contro la Viterbese (ore 17:30). “Boben ha avuto una contusione alla tibia con leggero ematoma, oggi sta meglio, ma va valutato”, le parole del tecnico. A centrocampo Palmiero pronto al debutto dal primo minuto Che fare? Tre le alternative, se Boben proprio non dovesse farcela a scendere in campo. La prima, quella già studiata nei giorni scorsi da allenatore e staff, è l’adattamento di Davide De Marino nel ruolo di centrale (a sinistra). Dovrebbe essere lui domani a prendere il posto dei colleghi infortunati. Colombo, però, ha anche altre soluzioni, sempre adattate e emergenziali. La prima è rappresentata da Tommaso Cancellotti, che potrebbe fare il centrale (a destra), con l’inserimento di Saccani dal 1’ nel ruolo di terzino destro. Vero che il terzino umbro l’anno scorso ha fatto per l’intera stagione il braccetto della difesa a tre, ma giocare da centrale a quattro è più difficile e non è un ruolo che Cancellotti può ricoprire garantendo la stessa affidabilità di quando si muove da esterno. Il terzo jolly dell’allenatore è Erdis Kraja: il mediano italoalbanese ha già giocato da difensore centrale in carriera. Ha fisico, letture e senso tattico impressionanti. Potrebbe essere lui alla fine a spuntarla e a fare coppia con Brosco.

Gioca Palmiero

Anche perché Colombo ha già deciso che a centrocampo debutterà dal 1’ Luca Palmiero: l’ex napoletano sta entrando in condizione e adesso deve prendere in mano la squadra, visto il momento delicato (sconfitta contro il Crotone e emergenza infortuni). Con Palmiero, il tecnico biancazzurro spera di poter vincere la partita di Viterbo puntando sul possesso palla, la gestione e la qualità dell’impostazione in fase offensiva. Conferme per Gyabuaa e Mora, mentre in avanti è sempre aperto il ballottaggio per la maglia a sinistra tra Kolaj, Tupta, Desogus e Delle Monache. Lescano e Cuppone al momento sono imprescindibili per dare certezze e riferimenti alla squadra in campo.

Viterbese - Pescara: probabili formazioni

Viterbese (3-4-2-1) 33 Fumagalli; 4 Santoni, 13 Ricci, 19 Monteagudo; 26 Nesta, 21 Andreis, 8 Megelaitis, 20 Manarelli; 7 Volpicelli, 10 Mungo; 9 Marotta All. Filippi.

Pescara (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 17 De Marino, 2 Milani; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 10 Lescano. All. Colombo.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.