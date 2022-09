Viterbese - Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pescara a caccia di un immediato riscatto, dopo il ko casalingo contro il Crotone, oggi pomeriggio al Rocchi di Viterbo contro la Viterbese (17:30). Colombo senza Pellacani e Ingrosso e con Boben acciaccato. Il tecnico biancazzurro prima di varare qualche esperimento, oggi chiederà allo sloveno di stringere i denti e scendere in campo. L'ex ternano ha dato l'ok e giocherà dal 1' accanto a Brosco. Cancellotti e Milani terzini. Novità a centrocampo: debutterà dal 1’ Luca Palmiero: l’ex napoletano sta entrando in condizione e adesso deve prendere in mano la squadra, visto il momento delicato (sconfitta contro il Crotone e emergenza infortuni). Conferme per Gyabuaa e Mora, mentre in avanti il ballottaggio per la maglia a sinistra sembra averlo vinto Kolaj, su Tupta, Desogus e Delle Monache. Lescano e Cuppone al momento sono imprescindibili per dare certezze e riferimenti alla squadra in campo.

La Viterbese, che in casa ha vinto solo due delle ultime venti partite ufficiali giocate, è al completo, ad eccezione dello squalificato Semenzato. Osservato speciale il trequartista Volpicelli, specialista dei calci piazzati.

Viterbese - Pescara: probabili formazioni

VITERBESE (3-4-2-1) Fumagalli; Santoni, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye e Megelaitis, Andreis; Volpicelli, Mungo; Marotta. All. Filippi.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Palmiero, Mora; Cuppone, Kolaj; Lescano. All. Colombo.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa

Viterbese - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Viterbese - Pescara, in programma domenica 18 settembre, alle 17:30 allo stadio Rocchi, per la 4a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.