Viterbese-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buon pomeriggio da Viterbo. È tutto pronto per l'inizio della gara tra Viterbese e Pescara valida per la 5a giornata di ritorno del campionato di serie C. Auteri con 18 convocati. Tante assenze tra Covid, infortuni e mercato. Nel 3-4-3 del tecnico siciliano tornano dal 1' Illanes e Pompetti, che hanno scontato la squalifica. Titolare anche Memushaj. In panchina il nuovo acquisto Ierardi.

Viterbese-Pescara: la cronaca

16' Lancio di Volpicelli in area ma difetta in precisione e può intervenire Sorrentino in area. Dall'altra parte prolungato verso il secondo palo un cross dalla sinistra ma arriva Fumagalli in uscita

13' cross di Zappella per il tocco di Rauti al volo a centroarea ma è debole e sfera tra le braccia del portiere.

9' Calcio d'angolo dalla sinistra per i biancazzurri, spiovente in area allontanato dalla difesa quindi conclusione debole del Pescara, blocca senza problemi Fumagalli

5' Si gioca da cinque minuti e il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

1' Il match inizia con alcuni minuti di ritardo.

Viterbese-Pescara: il tabellino

VITERBESE - 33 Fumagalli, 3 Martinelli, 5 Urso, 6 Iuliano Onigilio, 7 Volpicelli, 8 Adopo, 13 D’Ambrosio, 20 Bianchimano, 35 Semenzato 67 Alberico, 88 Megelaitis. A disp.: 77 Bisogno, 2 Polito, 4 Ricci, 10 Simonelli, 11 Mendes Murilo, 15 D’Uffizi, 16 Aromatario, 18 Polidori, 19 Calcagni, 21 Natale, 27 Marengo, 99 Maffei. All. Punzi.

PESCARA - 22 Sorrentino; 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 3 Rasi; 17 Rauti, 9 Ferrari, 7 D'Ursi. A disp.: 14 Iacobucci, 16 Diambo, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 68 Ierardi, 97 Clemenza. All. Auteri.