Vis Pesaro - Pescara: vigilia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Si recupera domani sera alle 21 al “Benelli” la terza giornata di ritorno saltata lo scorso gennaio: il tour de force continua e la squadra di Auteri non ha tempo per ritrovare energie e riorganizzare le idee, in un momento delicato della stagione. I due punti nelle ultime tre gare hanno fatto evaporare anche l’eventuale terzo posto, ormai blindato dal Cesena.

Senza Ferrari squalificato, con Cernigoi ancora al centro dell’attacco a caccia del primo gol in maglia biancazzurra e D’Ursi di nuovo dal 1’ sulla corsia sinistra. Il Pescara a Pesaro va in cerca di gol e, soprattutto, di una vittoria che cambi l’inerzia negativa delle ultime uscita, ancora fuori casa per la seconda di tre trasferte consecutive. Nelle ultime tre partite, la squadra biancazzurra ha segnato solo una rete, tra l’altro su rigore, con D’Ursi nella gara di domenica scorsa a Fermo.

Si va verso la conferma del 4-2-3-1, con Cenigoi in avanti e D’Ursi a sinistra, con Diambo che in mediana potrebbe togliere il posto a De Risio. In difesa Zappella favorito su Cancellotti a destra. Ierardi con Drudi al centro, Veroli o Frascatore a sinistra.

La Vis Pesaro è settima in classifica, a quota 35 punti, ed è reduce dalla sconfitta di Cesena per 2-1. In casa, la squadra di Banchini ha ottenuto 19 punti e subito 4 sconfitte contro Pistoiese, Reggiana, Teramo e Viterbese. Sono 26 i gol fatti (sesto peggiore attacco), 33 quelli subiti.

Probabili formazioni

VIS PESARO (3-5-2) 1 Campani; 15 Di Sabatino, 3 Ferrini, 4 Gavazzi; 27 Saccani, 5 Acquadro, 23 Coppola, 8 Lombardi, 32 Rubin; 9 De Respinis, 10 Cannavò. All. Banchini.

PESCARA (4-2-3-1) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 68 Ierardi, 18 Drudi, 27 Veroli; 21 Pompetti, 20 Pontisso; 17 Rauti, 16 Diambo, 7 D'Ursi; 11 Cernigoi. All. Auteri Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Vis Pesaro - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Vis Pesaro - Pescara, in programma domani, mercoledì 23 febbraio, alle 21 al "Benelli", sarà trasmessa da Eleven Sports.