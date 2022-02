Vis Pesaro-Pescara 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Pesaro

Tutto pronto per la gara tra Vis Pesaro e Pescara. Alle 21 il fischio d'inizio al Benelli di Pesaro. Il Pescara ospite della Vis Pesaro nel recupero della 3a di ritorno. Auteri ha varato la formazione. Conferma per il 4-2-3-1. In difesa sia Illanes che Ingrosso, Zappella a destra. D'Ursi e Clemenza esterni offensivi, Pontisso alle spalle di Cernigoi.

Vis Pesaro-Pescara: la cronaca

15' Primo quarto d'ora con gli ospiti che conducono sempre per 1-0 fuori casa.

15′ Il sinistro di Pompetti dai 25 metri si scaglia sulla traversa. Sfiorato il raddoppio.

13′ Ci prova dal limite D’Ursi ma palla che sorvola, seppur di poco, il legno più lungo.

10' Dopo dieci minuti di gioco gara già in discesa per i ragazzi di Auteri.

9' Biancazzurri in vantaggio! Su corner di Pompetti incoccia Cernigoi: Farroni battuto!

4' Primo brivido per il Pescara: Cannavò prende in pieno la traversa dopo una conclusione dal limite. Pericolo scampato.

1' La partita è cominciata!

Vis Pesaro-Pescara: il tabellino

Tabellino

VIS PESARO (3-4-3): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Coppola, Astrologo, Lombardi; Sanogo, De Respinis, Cannavò. A disp.: Campani, Parrinello, Manetta, Tonzo, De Nuzzo, Di Sabatino, Silenzi, Besea, Marcandella, Rossi, Rubin, Eleuteri. All. Banchini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D’Ursi; Cernigoi. A disp.: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Rauti, Drudi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Blanuta, Ierardi. All. Auteri.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Reti: Cernigoi 9' pt