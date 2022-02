Vis Pesaro - Pescara 0-2: partita, tabellino e voti

Tutto facile al Benelli contro la Vis Pesaro. Il Pescara segna un gol per tempo e con un rotondo 2 a 0 vince nelle Marche tenendo a distanza l'Ancona: quinto posto solitario, con 2 punti di ritardo dall'Entella, in campo domani contro la Lucchese.

Ritrovati i gol e la vittoria dopo tre partite negative dei biancazzurri. Si è sbloccato Cernigoi, ma si fanno male Pontisso e Veroli, che si aggiungono agli assenti Diambo, Memushaj, Chiarella e Delle Monache.

La cronaca

Al 5’ la Vis Pesaro mette già paura: Cannavò sulla trequarti non trova opposizione, aggiusta la mira e con il destro prende in pieno la traversa con Sorrentino battuto. Ma il Pescara in campo c’è e ha la testa giusta per non fallire un altro appuntamento importante della stagione.

All’8’ lo conferma D’Ursi con un tiro a giro degno di Insigne: palo pieno per l’ex barese. Un minuto dopo il Pescara passa. Angolo corto Pompetti-Clemenza, con il cross lungo dell’ex Inter che spiove nell’area piccola e trova puntuale la testa di Cernigoi: primo gol in biancazzurro per l’ex bomber del Seregno.

Il Delfino è padrone del campo e con la qualità di Pompetti e Pontisso giocando centralmente mette in difficoltà la Vis. Ancora il 21enne pescarese sugli scudi al 15’: sinistro potente da trenta metri che si stampa sulla traversa della porta marchigiana. Clemenza incanta sulla destra con una serpentina tra le maglie biancorosse degli avversari e con un tocco d’esterno angolato sfiora ancora il raddoppio.

Con il passare dei minuti, però, i biancazzurri si fanno schiacciare dai padroni di casa, che chiudono il primo tempo in avanti e creano qualche problema nell’area pescarese.

Il Pescara perde uno dei suoi uomini migliori ad inizio ripresa: Pontisso ko per un infortunio muscolare, al posto dentro Cancellotti con Zappella che va a fare l’esterno alto e Clemenza il trequartista dietro la punta. L’ex terzino dell’Empoli si cala immediatamente nella parte di giocatore offensivo e alla prima occasione timbra il cartellino. Dopo un quarto d’ora, De Risio recupera palla sulla trequarti, scarica su Clemenza che vede l’inserimento di Zappella: destro chirurgico nell’angolino per il raddoppio.

Rischia grosso la squadra di Auteri qualche minuto dopo sul colpo di testa di Cannavò. Sorrentino si salva. Veroli però si fa male e il tecnico siciliano deve cambiare di nuovo il disegno della serata. Dentro Drudi a fare il centrale per un ritorno nel finale di partita al 3-4-3. La partita diventa uno spezzatino tra cambi, falli e ritmi che via via si fanno sempre più compassati. Nel finale l’allenatore del Delfino con un triplo cambio cambia di nuovo l’assetto dei suoi, sfruttando la duttilità di Zappella che chiude la gara giocando da attaccante con Rauti e Blanuta.

Il tabellino

VIS PESARO: Farroni 6; Piccinini 5,5, Gavazzi 5, Ferrini 5; Saccani 5,5, Coppola 6, Astrologo 5,5 (dal 32’ s.t. Silenzi s.v.), Lombardi 5,5; Sanogo 5,5 (dal 17’ s.t. Marcandella 6), De Respinis 5 (dal 1’ s.t. Tonzo 5,5), Cannavò 6,5 (dal 42’ s.t. Rossi s.v.). A disposizione: Campani, Parrinello, Manetta, De Nuzzo, Di Sabatino, Besea, Rubin, Eleuteri. Allenatore: Banchini 5,5.

PESCARA: Sorrentino 6,5; Zappella 7, Illanes 6, Ingrosso 6, Veroli 6 (dal 23’ s.t. Drudi s.v.); Pompetti 7, De Risio 6,5; Clemenza 6,5 (dal 32’ s.t. Frascatore s.v.), Pontisso 6,5 (dal 10’ s.t. Cancellotti 6), D’Ursi 6,5 (dal 32’ s.t. Blanuta s.v.); Cernigoi 7 (dal 32’ s.t. Rauti s.v.). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Nzita, Ierardi. Allenatore: Auteri 6,5.

Arbitro: Iacobellis di Pisa 6.

Reti: 9’ p.t. Cernigoi (P); 16’ s.t. Zappella (P),

Note: ammoniti Saccani (VP); recuperi 1’ p.t., 4’s.t.