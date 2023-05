Virtus Verona - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara si prepara ad un'odissea per arrivare nel ritiro di Verona, teatro domani sera della gara d'andata del primo turno nazionale dei play-off. Il Delfino in pullman dovrà dribblare il nubifragio che ha colpito Marche ed Emilia Romagna passando dal versante tirrenico e arrivando in Veneto per le ultime ore di attesa prima di debuttare al “Gavagnin-Nocini”, il campo della Virtus Verona, rivelazione finora dei play-off di serie C. La squadra del presidente-allenatore Gigi Fresco è la mina vagante, ma il Delfino non può non puntare al jackpot se vuole proseguire e lottare per la B. Zeman ha lavorato duramente in questi giorni per arrivare pronto all’evento. “Abbiamo sfruttato bene la pausa lavorando. Giochiamo contro un avversario che sta bene, nel girone di ritorno ha fatto più punti di tutti. Hanno entusiasmo, hanno perso una sola volta da gennaio in casa. Possono giocare in tanti modi e non sarà facile leggerli. Vorrei vedere la giusta concentrazione”, le parole del boemo alla vigilia.

La qualificazione potrebbe decidersi già questa sera, nel primo round della doppia sfida. “E’ il primo tempo, poi ci sarà il ritorno. Ma dobbiamo fare molto bene – conferma il boemo – . Loro hanno più ritmo di noi? Sono in fiducia e hanno entusiasmo. Noi lo abbiamo un po’ perso, visto che ci siamo fermati. La Virtus Verona è brava a ripartire”.

Formazione restano i due dubbi sul terzino destro e l’esterno sinistro del tridente. Out Pellacani in difesa. “Ho la mia idea. A meno che non succeda qualcosa nel lungo viaggio, visto che è chiusa l’autostrada. Sono in tre a sinistra e tutti bravi. Delle Monache è più al servizio dei compagni rispetto a Kolaj e Desogus, in questo momento preferisco più lui rispetto agli altri. Crescenzi e Cancellotti? Si equivalgono. Devo fare una scelta e penso di preferire chi ha una migliore fase difensiva. Rispetto al mio esordio la squadra ha imparato qualcosa, ma vorrei vedere meno errori di scelte. Hanno giocatori importanti, soprattutto per la C. Halfredsson, ad esempio, è forte, lo ricordo con il Verona, ma non credo lo faccia giocare all’andata perché è diffidato. Dobbiamo fare attenzione quando ripartiranno in tanti, è la loro caratteristica migliore”.

Zeman spera di giocarsi la qualificazione in un Adriatico pieno: “Spero possano essere in tanti lunedì prossimo sugli spalti. A me mancano i tifosi. Ma dobbiamo essere bravi noi a coinvolgerli”.

Il boemo ha ascoltato le parole di Gigi Fresco, presidente e collega alla guida della Virtus: “Lo ammiro, non è facile fare il presidente e l’allenatore. Ha portato la squadra tra i professionisti e ora si gioca la B. Tanti presidenti verrebbero fare gli allenatori, ma non tutti ne sono capaci. Non ne ho incontrati tanti bravi in questi anni…”, dice sorridendo. A Verona lo aspetta un suo vecchio pupillo, Damiano Tommasi, oggi sindaco della città scaligera: “Ha speso belle parole per me? E’ troppo serio ed educato. Era un bravo giocatore ed è entrato nel cuore dei tifosi”.