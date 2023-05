Virtus Verona- Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio alle 20,30 di Virtus Verona - Pescara, partita d'andata per i playoff in cui i biancazzurri iniziano il cammino che potrebbe condurli fino alla promozione in serie B.

PRIMO TEMPO

Parte il match.Al primo minuto primo brivido per il Pescara, per la conclusione da fuori di Lonardi con palla fuori di pochissimo. Al terzo minuto ancora Virtus con una botta di Tronchin, risponde Plizzari. I biancazzurri dopo i primi rischi sembrano riuscire a controllare le offensive avversarie. Si abbassa il ritmo di gioco ma la Virtus vuole occupare la metà campo del Delfino. Al 13' ancora nessuna azione concreta da parte del Pescara, la Virtus si difende bene. Al 15' ammonito Tronchin della Virtus per un fallo su Delle Monache. Al 21' Tronchin crossa in area, Gomez di testa con palla di poco sopra la traversa. Il Pescara cerca di scardinare l'organizzazione di gioco dei padroni di casa, soprattutto con iniziative dalle fasce. Al 27' vantaggio del Pescara con una grande azione di Delle Monache, che si libera dal limite e con un preciso rasoterra batte Giacomel: 1-0 per il Pescara.

Al 29' ammonito Mesik del Pescara. La Virtus cerca di reagire ma inizia a concedere qualche spazio in più al Pescara. Al 33' quattro calci d'angolo di seguito per i veneti. Al 35' colpo di testa di Merola palla bloccata in due tempi dal portiere della Virtus Verona. Al 39' Pescara vicino al pareggio, gran botta di Rafia che sfiora il palo ed esce di pochissimo. Al 42' brivido per il Pescara: fallo di mano al limite dell'area che poteva costare un rigore per pochi centimetri. Nulla di fatto con palla sulla barriera. Al 44' pareggio della Virtus: su una prima conclusione risponde Plizzari ma Danti recupera la palla e non sbaglia: 1-1 e ammonito anche Plizzari per proteste. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa. Il secondo tempo parte con un buon ritmo ma senza azioni significative. Al 52' tre cambi per le due formazioni: nel Verona esce Lonardi entra Hallfredsson, per il Pescara escono Kraja e Palmiero entrano Mora e Aloi. Le squadre continuano ad essere poco pericolose, il gioco si sviluppa soprattutto a centrocampo. Al 64' ammonito Fabbrio del Verona. Secondo cambio per i padroni di casa: esce Gomez entra Casarotto. Terzo cambio con Danti che lascia il posto a Zarpellon. Al 67' ammonito anche Milani. Al 68' Casarotto porta in vantaggio la Virtus Verona: dopo una mischia nell'area piccola e una respinta miracolosa sulla linea del Pescara, recupera il pallone e non sbaglia: 2-1 per la Virtus Verona. Al 73' Lescano non centra la porta di testa su cross di Delle Monache. Al 76' esce Talarico entra Madio. All'80' pareggio del Pescara: Delle Monache batte Giacomel su un suggerimento rasoterra fino al secondo palo: 2-2. All'80' ammonito per la Virtus ammonito Daffara. All'82' entra Germinario esce Rafia, esce anche Delle Monache entra Kolaj. All'86' esce Daffara ed entra Munaretti per la Virtus Verona. Esce anche Lescano entra Cuppone. Al 90' espulso Tronchin per doppia ammonizione. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-2 fra Virtus Verona e Pescara.

VIRTUS VERONA Giacomel; Cella, Faedo, Daffara; Ruggero Tronchin, Lonardi, Danti, Talarico; Fabbro, Gomez. Allenatore Luigi Fresco

A disposizione: Sibi, Munaretti, Mazzolo, Cellai, Olivieri, Santi, Hallfredsson, Zarpellon, Turra, Casarotto, Nalini, Begheldo, Kristoffersen, Priore.

PESCARA Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache. Allenatore Zdenek Zeman

A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Crescenzi, Gyabuaa, Aloi, Mora, Germinario, Desogus, Kolaj, Vergani, Cuppone.