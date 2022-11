Virtus Francavilla-Pescara 3-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla diretta della gara tra Virtus Francavilla e Pescara. Torna in campo questa sera, per il turno infrasettimanale di Serie C, la squadra di Colombo, a poche ore dal ko contro il Catanzaro. Il tecnico biancazzurro cambia la formazione. Eccovi la cronaca in tempo reale.

Virtus Francavilla-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+4' La partita finisce qui: il Pescara perde ancora. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+2' Anticipo in uscita di Avella su Cuppone, svanisce anche questa occasione per il Pescara.

45'+1' cross di Kolaj con palla che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno.

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

44' Ottavo angolo per il Pescara, palla che sfila ma l'arbitro ravvisa un fallo in attacco.

42' Entra Solcia per Risolo, si cautela il tecnico della squadra pugliese.

41' Settimo corner per il Pescara che mettere pressione dopo aver nuovamente accorciato nel punteggio.

39' Cross di Cancellotti, Pierna non vuole correre rischi e di testa la spedisce sul fondo: batte Aloi sul primo palo ma Cuppone viene pescato a commettere fallo in attacco.

37' Ammonito Kolaj.

35' Il Delfino accorcia ancora con Cuppone! Retropassaggio di Risolo in area che mette in difficoltà Minelli perchè sulla traiettoria si inserisce il 27 biancazzurro, freddo a colpire in diagonale da due passi.

32' Entrano Enyan per Macca e Giorno per Cardoselli.

31' Kolaj e Vergani in campo per Delle Monache e Lescano.

30' dai 25 metri ci prova Cuppona ma troppo centrale

27' Segna Patierno! 3-1! Su cross dal fondo rasoterra prima conclusione di Cardoselli non trattenuta da Plizzare, e Patierno da metri zero la deve solo soffiare in porta.

24' doppio intervento di Plizzari su tentativo di Cisco in area, bravo a superare prima Kraja poi Boben!

21' Esce Maiorino, entra Cisco.

20' Cross basso in area verso il secondo palo per Desogus, conclusione a lato da due passi ma è tutto fermo per offside.

18' Rigore per gli ospiti! Trattenuta vistosa di Idda su Desogus in area. Dal dischetto va Lescano ed è goal! Conclusione forte e centrale del numero 10 con Avella che aveva scelto l'angolo alla sua sinistra!

17' Ammonito anche Avella che aveva ritardato il rinvio dal fondo.

15' Ammonito per fallo commesso da Caporale.

14' In campo Cuppone per Palmiero.

12' Fallo in attacco di Delle Monache su Miceli entrato con troppa irruenza nel tentativo di raggiungere un cross.

10' Palo di Maiorino! Bello spunto del numero sette che al limite con il destro sterza sul sinistro calciando appena dentro l'area alla destra di Plizzari graziato dal legno.

8' Carica di Minelli su Desogus, punizione quasi dal vertice sinistro dell'area di rigore.

7' Punizione conquistata da Maiorino in uscita quindi non viene sfruttata bene da Patierno una verticalizzazione alla trequarti.

4' Angolo conquistato da Kraja ma Pescara che non lo sfrutta ma resta in possesso palla.

2' Tentativo dalla distanza di Crescenzi ma il suo destro è troppo alto.

1' Sostituzioni nell'intervallo: in campo Aloi per Mora e Desogus per Tupta. Calcio d'avvio battuto dalla Virtus Francavilla.

PRIMO TEMPO - 45' Si va al riposo sul punteggio di 2-0 per la Virtus Francavilla sul Pescara, decide una doppietta di Cardoselli. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo.

44' La Virtus raddoppia. Su corner dalla destra colpo di testa sul secondo palo ancora di Cardoselli e palla alla destra di Plizzari.

43' Primo corner dalla destra per la Virtus, sul primo palo di respinge Plizzari in angolo.

42' Discesa di Cancellotti, cross per Lescano che non impatta bene di testa in area.

39' Tanto possesso palla per il Pescara ma, a tratti, il Delfino è troppo lezioso.

35' Fermato in fuorigioco Mora sul tentativo di Kraja deviato dalla difesa.

34' Ammonito per proteste Patierno.

32' Incredibile palla gol fallita da due passi da Mora che, su errore in uscita di Avella, cicca un po' la sfera di poco a lato.

31' conclusione al volo di Caporale tra le braccia di Plizzari

28 Grande occasione per Tupta con il destro in area verso il primo palo, ma è reattivo Avella che manda in angolo. Sugli sviluppi palla al limite dell'area per Delle Monache, tentativo di conclusione a giro e palla di poco a lato.

24' Diagonale al volo in area rasoterra con il destro di Kraja, palla larga.

21' Fallo di Mora su Vacca che stava ripartendo, giallo inevitabile per lui.

20' Conclusione dal limite di Delle Monache, murato dalla difesa, dall'altra parte è Mariorino ad allargare troppo la conclusione con il mancino dal vertice destro del'area.

15' Giocata individuale di Cardoselli in area sulla sinistra da posizione defilata, ma il suo pallonetto è alto.

11' Virtus in vantaggio! Cross basso dalla destra per l'intervento in anticipo di Cardoselli e tocco da due passi in spaccata! Nell'occasione due errori della difesa biancazzurra: prima Crescenzi perde l'uno contro uno con Maiorino, poi a centroarea vengono sorpresi i centrali.

10' Nuovo angolo questa volta dalla sinistra per il Delfino ma Palmiero calcia alto direttamente sul fondo.

8' Cross di Delle Monache per Mora che riesce a sfruttare il passaggio.

4' Primo angolo della partita per il Pescara dalla destra d'attacco: palla sul secondo palo Mora con il mancino, respinge la difesa.

2' Fallo in attacco di Macca a centrocampo, punizione per il Pescara.

1' Si parte: calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia rossa, Virtus Francavilla in casacca celeste.

Virtus Francavilla-Pescara: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) - Avella; Idda, Miceli, Minelli; Pierno, Risolo, Macca, Cardsoselli, Caporale; Maiorino, Patierno. A disp.: Negro, Romagnoli, Giorno, Enyan, Carella, Cisco, Ekuban, Mastropietro, Solcia, Murilo, Perez. All. Calabro

PESCARA (4-3-2-1) - Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi; Kraja, Palmiero, Mora; Delle Monache, Tupta; Lescano. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Saccani, De Marino, Ingrosso, Milani, Aloi, Crecco, D’Aloia, Germinario, Gyabuaa, Cuppone, Kolaj, Desogus, Vergani. All. Colombo

Reti: 11' e 44' pt Cardoselli, 18' st Lescano, 27' st Patierno, 35' st Cuppone

Arbitro: Matteo Centi di Terni. Assistenti: Federico Pragliola di Terni e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto uomo: Enrico Gigliotti di Cosenza.

Recupero: 0' pt, 4' st