Virtus Entella - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Zeman resetta tutto: al Pescara chiede un’altra prestazione di spessore per portare via dal Comunale di Chiavari, domani sera, il risultato che serve per spalancare le porte della semifinale play-off. Si riparte dal successo in rimonta per 2 a 1 della gara d’andata all’Adriatico. Da regolamento, ai biancazzurri basta un pareggio (ovviamente scontata la qualificazione in caso di vittoria). In caso di sconfitta, con qualsiasi punteggio, la qualificazione sarebbe invece della Virtus Entella. Non saranno previsti tempi supplementari, si deciderà tutto al 90’.

Il Pescara senza Mesik e Lescano, entrambi squalificati per una giornata dopo la gara d’andata (l’italoargentino risparmiato dal giudice, rischiava due giornate). Il boemo ha già in tasca la formazione da schierare in Liguria questa sera: Brosco tornerà dal 1’ al centro della difesa e con lui avrà un’altra chance lo sloveno Boben, rilanciato nel match d’andata. In attacco, sarà Cuppone – favorito su Vergani – la punta centrale atipica che si muoverà con Merola e Delle Monache. Non sono previste novità in mediana, con Mora e Aloi prime scelte a gara in corso. “La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente. E mi auguro che sia così anche in campo. I ragazzi sono tutti a disposizione. La formazione? Spero di indovinare l’undici iniziale… Fisicamente credo che stiamo meglio di loro, ma la formazione non ve la dico. Devono saperla i ragazzi prima della partita”, le parole criptiche del boemo, che potrebbe quindi anche riservare qualche sorpresa in distinta, magari dando una chance a Crescenzi sulla destra e cambiando almeno una pedina in mezzo al campo, per andare a pressare e disturbare Paolucci (se dovesse riuscire a giocare), all’andata motore, diga e cervello dell’Entella. E occhio anche all’ipotesi Merola punta centrale, con Cuppone esterno a destra del tridente.

L’Entella proverà a ripetere l’impresa già riuscita nel primo turno contro il Gubbio: da 0-2 in Umbria al 3-1 al Comunale, segnando i primi due gol decisivi nei 10’ iniziali. “Hanno lottato per la B fino all’ultimo. Sanno il fatto loro. Noi vogliamo giocare la nostra partita. All’andata ci sono venuti a prendere a uomo. E noi non siamo stati lucidi sotto quel punto di vista. Nessuno si liberava per sfruttare gli spazi liberi”.

Il Pescara all’andata ha saputo ribaltarla con l’uomo in meno: “Non se ne sono accorti i miei perché loro pensano solo a giocare per vincere. Io ho deciso chi gioca, a meno che non succeda qualcosa in volo... I tifosi al seguito? A calcio si gioca in campo, poi se i ragazzi sono motivati dal pubblico si possono esprimere meglio. Mie sensazioni per la partita? Dobbiamo giocarcela per vincere, ricordandoci che c’è un avversario”.

Virtus Entella - Pescara: probabili formazioni

Virtus Entella (3-4-2-1) 24 Borra; 26 Manzi, 15 Pellizzer, 77 Parodi; 13 Zappella, 23 Paolucci, 21 Rada, 8 Tomaselli;

70 Meazzi; 33 Merkaj, 18 Faggioli. All. Volpe.

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 3 Crescenzi, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 27 Cuppone, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Arbitro: Saia di Palermo.

Virtus Entella - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Virtus Entella - Pescara, partita valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei play-off di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 31 maggio alle 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv su Sky Sport, canale 253 (e in streaming su NOW).