Virtus Entella-Pescara 3-0, nuova batosta per i biancazzurri contro l'ultima in classifica

Virtus Entella-Pescara 3-0: risultato impietoso e nuova batosta per gli abruzzesi, questa volta con l'ultima in classifica che, proprio grazie al Delfino, conquista il suo primo successo stagionale. La trasferta di Chiavari, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie B, finisce insomma con una fragorosa sconfitta. Le prime due marcature arrivano entrambe nella prima frazione di gioco: a Schenetti fa eco De Luca. Nella ripresa, poi, segna anche Cardoselli per la "mazzata" che pone una pietra tombale sul match.

Virtus Entella-Pescara: la cronaca

Al 16' i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un errore letale del portiere biancazzurro: Fiorillo, infatti, appoggia male il pallone a Guth, De Luca glielo ruba e passa a Schenetti, che segna. È 1-0.

Al 32', per un fallo di Maistro su De Luca, l'arbitro assegna un calcio di rigore in favore dell'Entella. Sul dischetto va lo stesso De Luca: Fiorillo para ma non trattiene, il tiro viene ribadito in rete ed è goal. La Virtus, così, raddoppia.

Nella ripresa la squadra di Breda, continuando ad andare al piccolo trotto, non riesce a reagire e, a tempo ormai scaduto, subisce il definitivo 3-0: è il 95' quando Cardoselli la mette dentro in rovesciata sull'importante assist di Koutsoupias. Subito dopo c'è il triplice fischio di Abbattista.

Decisamente la maniera peggiore per concludere questo 2020 in trasferta, aspettando l'ultima gara dell'anno che si disputerà mercoledì 30 dicembre all'Adriatico con il Cosenza.

Virtus Entella-Pescara: il tabellino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) - Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; Mancosu, De Luca. A disp.: Paroni, Cleur, Bonini, Nizzetto, Cardoselli, Brunori, Brescianini, Petrovic, Borra, De Santis, Crimi, Meazzi. All. Vivarini

PESCARA (3-5-1-1) - Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Maistro, Jaroszynski; Galano; Bocic. A disp.: Alastra, Radaelli, Balzano, Ventola, Nzita, Fernandes, Crecco, Belloni, Ceter, Riccardi, Capone, Vokic, Blanuta. All. Breda

Reti: Schenetti 16' pt, 32' De Luca pt

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Recupero: 2' pt, 6' st