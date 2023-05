Virtus Entella-Pescara 3-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla cronaca live di Virtus Entella-Pescara. Biancazzurri a Chiavari per conquistare la semifinale play-off per la B. Brosco recupera, Mesik e Lescano squalificati. In attacco c'è Cuppone. Ecco la nostra diretta.

Virtus Entella-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 27' Doppietta di Cuppone! 3-1 per il Pescara!

23' su cross dalla sinistra, colpo di testa di Tomaselli errato.

22' cross di Cancellotti per la girata un pò centrale di Merola, blocca in tuffo plastico Borra.

21' Clemenza in campo per Meazzi e Faggioli per Zamparo.

20' imbucata di Merola in area per Rafia che commette fallo.

17' dentro Aloi per Palmiero.

15' Biancazzurri di nuovo in vantaggio con Delle Monache! Da Rafia a Merola, apertura a sinistra per Delle Monache che in area tutto con il destro calcia alla sinistra di Borra con rasoterra che carambola sul palo prima di infilarsi in rete. Gol di pregevole fattura.

14' verticalizzazione troppo lunga di Palmiero per Cuppone, arriva prima il portiere in uscita.

11' fuori Paolucci, dentro Zappella.

10' cross basso di Tomaselli per l'interno destro di Merkaj in area ma trova il muro di Boben!

9' verticalizzazione di Palmiero per Merola, conclusione in area respita da Borra con i piedi!

8' giallo a Palmiero, questa sera fioccano i cartellini sul campo

7' Entella in dieci uomini. Leggerezza di Reali che dopo un errore nel controllo commette un fallo sulla trequarti difensiva su Merola e doppio giallo per lui.

6' cross forte di Tomaselli per Favale che sul secondo palo non riesce ad agganciare la sfera

4' cross di Favale morbido per Zamparo che in area tocca di testa sul fondo.

2' conclusione del Pescara in risposta con Merola, blocca senza problemi Merola.

1' Si riparte: subito un angolo per la squadra di casa, scarico al limite dell'area per Meazzi bravo a tenere la palla bassa con il destro e palla che passa di un soffio a lato!

PRIMO TEMPO - 46' si chiude qui il primo tempo tra Entella e Pescara, 1-1 all'intervallo con i liguri pervenuti al pari proprio allo scadere di tempo. Ci prendiamo una piccola pausa prima di tornare con il secondo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Merkaj! Dal dischetto conclusione con il destro forte quasi sotto l'incrocio di pali dove non può arrivarci Plizzari che aveva intuito l'angolo! L'Entella pareggia!

43' bolide di Paolucci dal limite e grande intervento di Plizzari in tuffo con una mano devia in angolo! Due corner successivi per i padroni di casa. Sul secondo tentativo l'arbitro segnala un fallo di mano di Brosco che salva sulla linea una conclusione di Manzi da due passi! Rigore!

43' bolide di Paolucci dal limite e grande intervento di Plizzari in tuffo con una mano devia in angolo!

41' lancio di Meazzi verso il secondo palo per Favale che non riesce a tenere la sfera in campo.

39' angolo per l'Entella dalla sinistra d'attacco. Sul corner, allontana in area con qualche brivido il Pescara e dall'altra parte fermato in offside Delle Monache.

37' Segna Cuppone! Pescara in vantaggio! Sesto goal per il giocatore, primo nei playoff. Su punizione di Kraja verso il secondo palo, sponda di Brosco per il compagno bravo a concludere in diagonale e palla alla sinistra di Borra!

36' fallo di Favale su Cancellotti, altro giallo.

34' quarto ammonito della partita: Milani.

31' bolide di Rada dal vertice destro dell'area, ma mira da dimenticare.

30' uscita di Borra con i piedi rischiosa ai 30 metri ma se la cava la difesa.

29' punizione per la Virtus che conquista metri su fronte sinistro d'attacco.

27' raddoppio di marcatura al limite dell'area su Merkaj che perde palla e commette fallo in attacco.

25' verticalizzazione di Rada per Merkaj ma un pò lunga, ci arriva prima in uscita Plizzari.

22' su errore di Favale imbucata per Cuppone, bravo nella preparazione al tiro in area ma destro alto da posizione leggermente defilata.

20' tre conclusioni ravvicinate per per il Pescara, due volte Borra con i pugni quindi palla deviata dalla difesa sul fondo. Corner corto allontanato da Paolucci.

18' possesso palla del Pescara che prova a guadagnare metri, attenta la difesa ligure.

14' fallo a centrocampo di Reali su Cuppone, giallo anche per lui. Punito non per l'intervento ma per un tocco con il braccio spiega il direttore di gara a Volpe.

13' brividi in area abruzzese, passaggio di Tomaselli per Meazzi che in area calcia in diagonale ma rasoterra di poco a lato!

11' conclusione di Kraja in area murato, dall'altra parte leggerezza di Milani con il mancino Merkaj che in area calcia in diagonale e respinta con i pugni di Plizzari!

10' angolo dalla destra per l'Entella, batte Favale direttamente verso la porta e con un pugno allontana Plizzari in fallo laterale.

8' altro giallo, questa volta per Delle Monache intervenuto su Zamparo con un colpo a gioco fermo.

6' fallo in attacco di Palmiero che si lamente con Rafia per il passaggio in orizzontale a favorire l'intervento della difesa di casa.

4' spunto di Meazzi che dalla trequarti punta forte verso l'area, steso da Boben al limite dell'area prende subito un giallo. Batte direttamente verso lo specchio della porta con il destro Paolucci, palla che sfiora l'esterno della rete.

2' apertura di Rafia a destra per Cuppone che avanza e cross quasi dal fondo, intercetta senza problemi Borra.

1' Si parte! Lungo lancio per Cuppone che commette fallo in area, il giocatore questa sera sostituisce Lescano squalificato.

Virtus Entella-Pescara: il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra; Reali, Parodi, Manzi; Tomaselli, Rada, Paolucci, Favale; Meazzi, Merkaj; Zamparo. A disp.: De Lucia, Bellotti, Coly, Giammarresi, Ferraro, Clemenza, Zappella, Corbari, Tenkorang, Faggioli, Banfi, Costa. All. Volpe

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Boben, Brosco, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Vergani, Mora, Desogus, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario. All. Zeman

Reti: 37' pt e 27' st Cuppone, 45' pt Merkaj, 15' st Delle Monache