Virtus Entella-Pescara 2-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri, agli ordini di Roberto Breda che è da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara fa visita all'Entella per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Virtus Entella-Pescara: la cronaca

1' Il match è iniziato. Al 16' padroni di casa in vantaggio grazie a un errore letale del portiere biancazzurro: Fiorillo, infatti, appoggia male il pallone a Guth, De Luca glielo ruba e passa a Schenetti, che segna. È 1-0.

32' Fallo di Maistro su De Luca, l'arbitro assegna un calcio di rigore in favore dell'Entella. Sul dischetto va De Luca: Fiorillo para ma non trattiene, il tiro viene ribadito in rete ed è goal. La Virtus raddoppia.

45' Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo.

46' Inizia la ripresa. 47' Poli (Virtus Entella) ammonito per un intervento irregolare su Nzita (Pescara).

Virtus Entella-Pescara: il tabellino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) - Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; Mancosu, De Luca. A disp.: Paroni, Cleur, Bonini, Nizzetto Cardoselli, Brunori, Brescianini, Petrovic, Borra, De Santis, Crimi, Meazzi. All. Vivarini

PESCARA (3-5-1-1) - Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Maistro, Jaroszynski; Galano; Bocic. A disp.: Alastra, Radaelli, Balzano, Ventola, Nzita, Fernandes, Crecco, Belloni, Ceter, Riccardi, Capone, Vokic, Blanuta. All. Breda

Reti: Schenetti 16' pt, 32' De Luca pt

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Recupero: 2' pt