Virtus Entella-Pescara 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla cronaca diretta di Virtus Entella-Pescara. Stasera allo stadio Comunale di Chiavari, contro gli ex Paolucci e Dessena, i biancazzurri cercano un successo che manca ormai da tre giornate. Fischio d'inizio alle ore 21.

Virtus Entella-Pescara: la cronaca

1' iniziata la partita. 6' occasionissima per il Pescara con Clemenza che, a tu per tu con il portiere, lo scarta ma si divora clamorosamente un goal!

16' Lescano serve Capello e quest'ultimo tenta un rasoterra dalla distanza di 25 metri, ma la sfera termina a lato. 25’ assist di Cancellotti per De Marchi, che batte Paroni tirando sul primo palo! Delfino in vantaggio. 28′ ammonito Cancellotti per gioco scorretto. 32' cartellino giallo anche per Memushaj dopo un brutto intervento su Schenetti.

37' pareggio della Virtus Entella: dopo un batti e ribatti in area c'è il tocco vincente di Lescano. Il risultato è ora di 1-1.

Virtus Entella-Pescara: il tabellino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) - 1 Paroni, 3 Barlocco, 7 Dessena, 8 Capello, 10 Schenetti, 21 Coppolaro, 23 Paolucci, 26 Silvestre, 28 Rada, 31 Di Cosimo, 32 Lescano. A disp.: 24 Borra, 5 Bruno, 6 Alessio, 9 Magrassi, 14 Lipani, 17 Karic, 20 Morosini, 27 Cicconi, 30 Macca, 33 Merkaj, 34 Maezzi. All. Volpe

PESCARA (3-4-3) - 22 Sorrentino, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 5 Illanes; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 7 D'Ursi, 30 De Marchi, 97 Clemenza. A disp.: 1 Radaelli, 3 Rasi, 9 Ferrari, 10 Marilungo, 11 Galano, 17 Rauti, 24 Bocic, 27 Veroli, 38 Frascatore, 79 Sanogo. All. Auteri

Reti: De Marchi ' 25’ pt, Lescano 37' pt

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti