Vincenzo Fiorillo stavolta può tornare davvero al Pescara

A volte ritornano. E' il caso di Vincenzo Fiorillo, il portiere con più presenze nella storia del Pescara, che dopo 3 anni può far ritorno in riva all'Adriatico per chiudere in biancazzurro la carriera. Non è utopia, dato che di un ritorno - poi non concretizzato - si parlava già lo scorso gennaio. Fiorillo, che è classe 1990 - ha ancora un anno di contratto con la Salernitana, ma la sua esperienza triennale in granata - l'unica da quando lasciò Pescara - sembra ormai giunta al capolinea e il portiere sarebbe intrigato dall'ipotesi di tornare in una piazza che ama, ricambiato. A Pescara ha deciso di vivere e torna spesso, anzi spessissimo. Ci sarebbe il problema ingaggio, superabile spalmando quanto gli spetta per l'ultima annualità in Campania su più stagioni. Il Pescara 2024-25 sarà una squadra ancor più giovane, ma stante la quasi certa partenza di Plizzari servirà di certo un nuovo portiere di spessore. E Fiorillo, oltre ad ampie garanzie tecniche, garantirebbe anche un fondamentale senso di appartenenza da trasmettere ai compagni e la capacità di ricoprire il ruolo di leader carismatico del gruppo.