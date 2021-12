Spoltore, crollo sul campo della cenerentola Villa 2015

Uno Spoltore incerottato ma soprattutto spento lascia la posta piena al Villa 2015. All”Antistadio’ di Francavilla finisce 2-0 grazie alla doppietta di D’Incecco. Senza gli squalificati Zanetti, Zazas, Planamente e l’infortunato Ewansiha, Del Gallo rilancia dal primo minuto Sborgia, Tiberi e Sichetti. Nemmeno il tempo di prendere le misure che i padroni di casa al primo vero affondo passano in vantaggio: D’Incecco dai trentacinque metri fa partire un missile terra-aria che beffa Palena. Subito il colpo gli azulgrana faticano a rispondere, anzi sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio: calcio piazzato dell’ex Di Pentima, Palena ribatte, Miocchi ci prova da distanza ravvicinata, ma questa volta ci pensa capitan Di Camillo a liberare l'area di rigore. Su capovolgimento di fronte contatto Di Pentima-Connestari con gli spoltoresi che chiedono il rigore ma per il direttore di gara si può proseguire. Al minuto 24 ancora D'Incecco, al termine di un'azione, personale realizza il 2-0. Ci prova Di Renzo su calcio di punizione: Falso ribatte, Sborgia si avventa sulla sfera ma calcia fuori. Il primo tempo si chiude praticamente qui con il Villa in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa Del Gallo manda in campo Colecchia per Sborgia. Proprio il neo entrato va vicinissimo al gol del 2-1: la sua conclusione, da buona posizione, però termina sul fondo. Al decimo e al venticinquesimo Di Giovanni impegna severamente Palena che salva i suoi dall'ennesima capitolazione. Nel mezzo il tentativo di Petito, su calcio piazzato, a sfiorare il palo. Spoltoresi troppo confusi e nonostante la foga non riescono a impensierire seriamente Falso. Finisce così con la prima vittoria stagionale per Simone Vitale, tecnico giallorosso ex Spoltore. E a proposito ed ex, mercoledì nuovo turno infrasettimanale di campionato con gli azulgrana che scenderanno in campo a Sambuceto contro Donato Ronci, per quattro stagioni sulla panchina spoltorese. E tra sette giorni per l'ultima gara del girone di andata al ‘Caprarese’ arriverà un ex figlio prodigo: Luca Sparvoli

Il tabellino

Reti: 7′, 24′ D’Incecco

Villa: Falso, Di Crescenzo, Berardinelli, Miocchi, Di Pentima (47’st Di Muzio), D’Incecco, Di Giovanni, Tacchi (37’st Giampietro) Barbone (13’st Rossi 37’st Liguori), Picozzi. A disposizione: Pichiecchio, Patrizio, Angelucci, De Felice, Paravati. Allenatore: Simone Vitale

Spoltore: Palena, Di Renzo, Connestari, Di Camillo, Tiberi, Sichetti (43’st Chiacchiaretta), Selvallegra, Belli, Petito, Sborgia (1’st Colecchia), Colasante (34′ De Vincentiis). A disposizione: Cipriani, Di Tanna, Ciccotosto, Luciani, Marcotullio, Frosina. Allenatore: Alessandro Del Gallo

Arbitro: Pellegrino di Teramo

Note: ammoniti Di Giovanni, Picozzi, Giampietro (V) Tiberi, Sborgia (S).