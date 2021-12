Villa 2015 - 2000 Calcio Montesilvano 1-2, Petito subito decisivo

Nella prima giornata di ritorno il Montesilvano supera il Villa 2015 in trasferta per 2-1. Per il successo dei verdeoro sono state decisive la reti di Maiorani nel primo tempo e il capolavoro balistico di Petito nella ripresa. A nulla è valsa la rete del momentaneo pareggio ospite ad opera di Tacchi. I ragazzi di mister Antignani si portano così a quota 25 punti in classifica e chiuderanno il 2021 in casa contro L’Aquila mercoledì prossima.

La cronaca

Sin dalle prime battute, i verdeoro vogliono far loro la gara. A 12′ Maiorani approfitta di un errato controllo in area di Miocchi e si ritrova a tu per tu con Giangiacomo che, però, è reattivo e in uscita bassa gli sbarra la strada. Il capitano sarà più fortunato al 20′ quando un suo cross dalla trequarti non trova nessuna deviazione e si infila alle spalle di Giangiacomo per la rete dell’1-0. Al 35′ gli ospiti vanno vicini al raddoppio: sugli sviluppi di un angolo la sfera viene respinta dalla difesa biancorossa e arriva tra i piedi di Leonardo Maloku che, però, spara alto. Il Villa cresce sul finire del primo tempo e al 42′ si rende estremamente pericoloso: angolo di D’Incecco, la difesa respinge male e Frattini arpiona la sfera e calcia, Ubertini compie un intervento miracoloso e in uscita bassa intercetta la sua conclusione. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 0-1.

La ripresa parte con lo stesso copione del primo tempo, con il Montesilvano che attacca e i padroni di casa che provano a pungere in ripartenza. Al 6′ Maiorani controlla un pallone al limite dell’area e scarica un sinistro che colpisce la base del palo a Giangiacomo battuto. Tre minuti dopo risponde il Villa: Barbone crossa per Giampietro che di testa manda alto. Al 22′ arriva una colossale occasione per i verdeoro: sugli sviluppi di un cross di Maiorani prima Marrone e poi Petito esaltano i riflessi di Giangiacomo che compie due interventi prodigiosi e salva la sua porta. Ancora Petito protagonista al 28′, quando, solo contro Giangiacomo, finisce a terra nel contrasto con il portiere ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Dal possibile 2-0 si passa all’1-1 dei francavillesi: al 31′ Tacchi approfitta di un pasticcio difensivo dei verdeoro e con un rimpallo deposita la sfera in rete. Il gol subito scatena la reazione d’orgoglio degli ospiti che si corciano le maniche e si riversano in avanti per cercare il nuovo vantaggio, con il Villa che però, arroccato nella sua area, riesce a respingere le iniziative ospiti. Al 43′ però i riflettori sono tutti per Mario Petito: l’attaccante prima viene fermato da un’uscita bassa di Ubertini e poi, sul proseguio dell’azione si fa trovare pronto sul cross di Besim Maloku e con una rovesciata spettacolare batte Giangiacomo e fa esplodere di gioia la panchina montesilvanese. Dopo la rete dell’1-2 il Villa prova a gettarsi in avanti per cercare di acciuffare il pareggio ma tutte le iniziative offensive si spengono in un nulla di fatto. Finisce qui: dopo 5 minuti di recupero, Villa 2015 – Montesilvano finisce con il punteggio di 1-2.

Il tabellino

Reti: 20′ pt. Maiorani, 43′ st. Petito (M), 31′ st. Tacchi (V).

Villa 2015: Giangiacomo, Liberato, Berardinelli, Frattini, Miocchi, D’Incecco, Di Giovanni, Giampietro, Tacchi, Piccozzi, Barbone (20′ st. Rossi). A disposizione: D’Angelo, Angelucci, Dintino, Desiderio, Zona. Allenatore: Vitale.

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Marcedula, Barbarossa S., Barbarossa F. (13′ st. Sammaciccia), Maloku L., Marcedula, Maloku B., Bassi (32′ st. Di Primio), Petito, Marrone, Maiorani (36′ st. Lupinetti). A disposizione: Sagazio, Buccione, Piovani, Daka, Fidanza, De Marco. Allenatore: Antignani.

Arbitro: Bonasera di Enna (Colanzi di Lanciano – Abdulzahra de L’Aquila).

Note: ammonizioni D’Incecco, Rossi (V), Marrone, Maloku B. (M).