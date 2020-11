Vigilia di Lecce-Pescara, ci siamo: le ultime dagli allenamenti

La trasferta in terra salentina vedrà i biancazzurri scendere in campo domani, 2 novembre, alle ore 21 per la sesta giornata del campionato di serie B. Ieri prevenzione, attivazione in palestra e lavoro tattico su campo con partitella finale per tutto il gruppo