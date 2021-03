Vicenza-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Vicenza. Ecco la nostra cronaca in tempo reale

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Pordenone per la 30esima giornata di serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Vicenza-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Menti”. La gara è appena iniziata.1' Pronti via, gli ospiti devono assolutamente vincere

10′ Traversa del Vicenza: Lanzafame si inserisce di testa e colpisce il palo più lungo. 12′ Ancora Lanzafame si fa sotto, ma la sua conclusione esce di un soffio. 18′ Padroni di casa ancora pericolosi con il tiro a fil di palo di Giacomelli. 21′ Occasione per i biancazzurri con il colpo di testa di Dessena su traversone di Masciangelo, terminato di poco sopra la traversa.

23' fallo su Dessena a centrocampo, può risalire la squadra di Grassadonia. 25' azione elaborata del Pescara che si conclude con un lancio in profondità di Masciangelo che si perde sul fondo. 28' qualche imprecisione di troppo nella misura dei passaggi e azioni che non prendono corpo. 29' apertura di Busellato su Masciangelo, cross teso in area che non viene accolto da nessuno. 30' su cross in area, prova una sforbiciata con il mancino Meggiorini ma palla che termina di poco alta! 33' chiusura di Drudi su Zonta per un nuovo tentativo dalla bandierina: batte Giacomelli, rigoni a due passi da Fiorillo spara alto!

39' cross basso insidioso di Masciangelo, prova a controllar palla Dessena che viene però anticipato al momento del tiro. 45' Non c'è recupero: il primo tempo si conclude sul pareggio a occhiali.

1' Comincia la seconda frazione di gioco

Vicenza-Pescara: il tabellino

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Drudi, Guth; Bellanova, Dessena, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Giannetti, Ceter. A disp.: Alastra, Nzita, Balzano, Rigoni, Valdifiori, Omeonga, Machìn, Maisro, Capone, Vokic, Odgaard, Galano. All.: Grassadonia.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Valentini, Padella, Beruatto; Agazzi, Zonta, Rigoni; Giacomelli; Lanzafame, Meggiorini. A disp.: Perina, Valentini, Ierardi, Barlocco, Zonta, Tronchin, Nalini, Vandeputte, Jallow, Gori, Longo, Mancini. All. Di Carlo.

Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Riccardo Annaloro di Collegno, quarto uomo Alessandro Prontera di Bologna.

Recupero: 0' pt