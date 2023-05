Verso Pescara - Virtus Verona, il derby del team manager Gianluca De Rosa

Pescara - Virtus Verona è anche il derby personale di Gianluca De Rosa, il team manager della squadra veneta, dall'estate 2017 alle dipendenze del club di Gigi Fresco. Il dirigente della Virtus è di Chieti e ha iniziato la sua avventura nel calcio come addetto stampa del Chieti quando i neroverdi erano in C. A Verona aveva iniziato con lo stesso incarico, prima di diventare team manager dall'inizio di questo campionato. E’ lui il trait d’union tra i veronesi e il Pescara in questa sfida inedita iniziata giovedì scorso con l’andata al Gavagnin-Nocini. “Bello tornare a casa, sarà una partita dal sapore speciale rispetto ad altre. Un’occasione per salutare tanti amici:in tanti verranno a vedere la partita e si stanno interessando e avvicinando a questa sfida. Sicuramente a Verona mi chiederanno di riportare su arrosticini e altre specialità abruzzesi: li ho fatti conoscere a tutti in questi anni e ne vanno matti...”, dice De Rosa.



Tanti anni di Virtus, dalla D alle sfide per la B. “Sono arrivato nel 2017/2018, prima da addetto stampa, poi anche team manager, su intuizione di Gigi Fresco – racconta il dirigente abruzzese – . Da quest’anno sono solo team manager, è la nostra quinta stagione in C. Il segreto è il nostro presidente, che non ha casi eguali in Italia a livello professionistico. Il nostro è un calcio romantico. Di calciatori provenienti dalle categorie superiori ne sono passati diversi in questi anni, ma tutti restano legati a questo ambiente. Fresco ha iniziato nel 1982 come presidente-allenatore, in Seconda categoria. Eppure, i metodi e i rituali, da allora, sono sempre gli stessi. Come il ritiro a Mezzano di Primiero. O la conferma dei suoi uomini di fiducia: uno è Paolo Verzè, la sua ombra da 41 anni. Tutti i giovedì c’è una cena al “Ranch Rocce Rosse”, vicino al nostro campo, nel quartiere di Borgo Venezia, il nostro piccolo mondo. I calciatori e i tecnici vivono tutti lì”.



La Virtus è sempre la stessa, ma negli ultimi tempi a suon di risultati ha attirato su di sé i riflettori dei calciofili italiani: “Siamo sorpresi un po’ tutti di questo exploit mediatico. L’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata, ma con un punto in più avremmo fatto i play-off. Due anni fa ci eravamo qualificati per la prima volta. Puntiamo sui giovani e a loro diamo il tempo di ambientarsi nel calcio professionistico: qui i ragazzi sono parte integrante e trascinatori sul campo del gruppo. La tranquillità e la spensieratezza sono la nostra forza”.



Il Pescara ha già scoperto la fame dei giovani veronesi, come quella di Casarotto, autore del secondo gol dei rossoblu: “E’ un esempio della nostra politica: preso dall’Eccellenza, dove aveva segnato una marea di gol l’anno scorso, è diventato protagonista in C. Ha saltato due terzi di campionato ma, quando ha avuto la sua occasione, è sbocciato. Fresco dà a tutti una chance durante la stagione. Basta pensare ai portieri: da noi tutti e tre hanno delle occasioni per giocare. Il coraggio non gli manca”.



Pescara – Virtus Verona, ora la gara della verità. “Una partita con tanti punti interrogativi. La nostra tenuta fisica è un’incognita. Per il Pescara, invece, lo sarà giocare dopo quattro giorni un altro match, dopo aver atteso venti giorni e aver fatto una trasferta pesante. La Virtus ha attaccanti veloci che possono mettere in difficoltà tutti: fuori casa abbiamo vinto spesso, per caratteristiche del nostro gioco. Ma abbiamo chiuso giovedì scorso con diversi uomini acciaccati, mancherà Tronchin per squalifica e la sua assenza si farà sentire. Noi dobbiamo vincere ad ogni costo, ma questo non ci mette ansia: la pressione resta tutta sul Pescara. Immagino una partita ricca di gol e colpi di scena, come all’andata”.