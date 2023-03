Verso Pescara - Virtus Francavilla: sei gol dei biancazzurri a Sulmona

Serie C Girone C

A Sulmona, Zeman dà spazio alle seconde linee e trova i gol dei bomber di scorta del Pescara. Al Pallozzi c'è, finalmente, Filippo Pellacani, decisamente la più bella novità del test contro l’Ovidiana. Agrodolce il rientro di Cancellotti: parte titolare, essendo pienamente ristabilito dopo l’ultimo infortunio che lo ha tenuto fuori per tre partite, ma esce dopo un’ora a causa di una brutta botta alla gamba destra. Dovrà essere valutato oggi dallo staff, ma rischia di stare fuori anche domenica prossima. Eppure, era stato proprio il terzino destro ad aprire il pomeriggio di festa a Sulmona, dopo 5’: da una sua sgroppata sulla destra era arrivato il cross perfetto per Vergani nel cuore dell’area piccola: l’ex Inter di petto aveva spinto in porta la palla del vantaggio. Dopo dieci minuti il raddoppio: Cuppone ripulisce il pallone e lo serve con un cross basso a Desogus: destro del sardo che firma il 2-0. Cercare gli attaccanti è l’ossessione del nuovo corso tecnico biancazzurro. Una mentalità che la squadra sta acquisendo con il passare dei giorni e che sta portando al gol le punte e gli esterni che Zeman manda in campo la domenica. I 5 gol di Lescano, ieri a riposo, ne sono l’esempio calzante. Il primo tempo termina due a zero, ma nella ripresa il tecnico di Praga prosegue con i cambi e mette minuti nelle gambe anche di altri suoi giocatori. Dentro Milani per Gozzi, Mora per Aloi, Merola per Cuppone e Delle Monache per Desogus. Al 5’ è proprio il diciottenne di Cappelle sul Tavo, Delle Monache, a infilare di sinistro nell’angolino basso l’esperto portiere ovidiano Fanti. Nell’ultima mezzora si vedono anche il 19enne Etienne Catena, il terzo portiere D’Aniello e il capitano Ingrosso. Rientro dopo l’infortunio per Gyabuaa a metà campo. Gli fanno posto Cancellotti, Sommariva, Germinario e Boben, con Pellacani che chiude il match da terzino destro. Il finale è ancora tutto delle punte: al 28’ Merola a tu per tu con il portiere trova il 4-0 con un tocco preciso, passano due minuti e l’ex Foggia si ripete sul cross di Milani con il tocco vincente del pokerissimo. Chiude al 38’ Vergani con la ribattuta sulla corta respinta del portiere.

"Io sono sempre pronto, ma accetto le scelte del mister. A Sulmona ho trovato il gol e questo fa bene. Sto combattendo con una fastidiosa pubalgia, ma non sono fuori per questo. Devo impegnarmi di più perché i miei compagni stanno facendo davvero bene", le parole di Desogus al Pallozzi, che chiude così: "A Catanzaro una bella partita in cui meritavamo di più. Ora sappiamo che possiamo lottare con tutti. Io sono pronto e spero di tornare tra i titolari".

Sulmona - Pescara 0-6: il tabellino

OVIDIANA SULMONA Fanti, Pelino, Falce, Mecomonaco, Del Gizzi, Di Ciccio, Puglielli R., Pincelli, Bianco F., Linares, Lombardo. A disposizione: Puglielli C., Bozzolini, Shala, D’Alessandro, Valente, Palombizio, Siani, Bianco M., Monaco. All. Mecomonaco. PESCARA Sommariva, Cancellotti, Pellacani, Boben, Gozzi; Kraja, Aloi, Germinario; Cuppone, Vergani, Desogus. A disposizione: D’Aniello, Ingrosso, Mora, Milani, Merola, Delle Monache, Catena, Gyabuaa. All. Zeman. RETI: nel p.t. 5’ Vergani, 16’ Desogus; nel s.t. 5’ Delle Monache, 28’ e 30’ Merola, 38’ Vergani.