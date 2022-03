Verso Pescara - Pontedera: Pompetti verso il forfait

Il Pescara al lavoro per la prossima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio (14:30) all'Adriatico contro il Pontedera. Auteri senza Ingrosso, Sorrentino e Blanuta, con Drudi e Rauti in dubbio. E con Pompetti di nuovo da valutare: il talentuoso centrocampista pescarese, in diffida, nelle ultime due partite ha stretto i denti. Avrebbe dovuto giocare contro il Cesena e poi riposare nel derby di Teramo. Auteri invece lo ha mandato in campo anche al Bonolis e ora le sue condizioni non sono ottimali: il 21enne dell'Inter non è al top da alcune settimane per un principio di pubalgia. Adesso ha bisogno di riposare per evitare conseguenze serie che potrebbero compromettere la sua presenza nei play-off tra un mese. Per questo, contro i toscani potrebbe riposare. Al suo posto, Auteri rilancerà Diambo mezzala, favorito su Memushaj, anche lui ancora part-time per problemi ad un ginocchio, subentrati dopo l'infortunio alla caviglia.

Tra i pali Iacobucci: Sorrentino è impegnato con l'Italia Under 20. In difesa, se Drudi non ce la fa tocca a Ierardi.

Pescara-Pontedera sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Capri.