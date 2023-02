Verso Pescara - Juve Stabia: le possibili scelte di Zeman

Serie C Girone C

Inizia sabato prossimo lo Zeman-Ter all’Adriatico. Si comincia contro la Juve Stabia e sarà subito, chiaramente, un Pescara disegnato con il 4-3-3. Senza possibilità di deroghe. Dovrebbe essere Palmiero a fare il play, con Gyabuaa e Mora intermedi. Cancelotti, Brosco, Boben e Crescenzi o Milani in difesa, Plizzari in porta (al rientro dopo la squalifica). In attacco il rebus: Zeman tiene in grande considerazione Luigi Cuppone, che potrebbe vincere la concorrenza di Vergani e Lescano al centro del tridente. Merola e Delle Monache dovrebbero essere le ali. Da valutare quale potrebbe essere la posizione in campo di Rafia nel calcio del boemo.

Sono tre gli assenti per il debutto di Zeman in programma sabato prossimo. L’unico che spera in una convocazione in extremis è l’esterno offensivo Desogus, tornato in gruppo dopo due settimane di assenza a causa di un’infiammazione tendinea. Migliora anche Kraja, che però sicuramente starà fuori e dalla prossima settimana sarà arruolabile. Il terzino Gozzi ha ripreso in parte a lavorare con il gruppo, dalla settimana prossima rientrerà a pieno regime.

Pescara – Juve Stabia, sabato alle 14.30 all’Adriatico, sarà diretta da Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Cadirola di Milano e Singh di Macerata, Quarto uomo Pezzopane dell’Aquila.



Anticipi e posticipi



La Lega Pro ha comunicato il calendario delle ultime cinque giornate di campionato. Queste date e orari del Pescara: 15a giornata: Catanzaro-Pescara, sabato 25 marzo, ore 17.30; 16a giornata: Pescara-Virtus Francavilla, domenica 2 aprile, ore 17.30; 17a giornata: Taranto-Pescara, sabato 8 aprile, ore 20.30; 18a giornata: Pescara-Monopoli, domenica 16 aprile, ore 17.30; 19a giornata: Picerno-Pescara, domenica 23 aprile, ore 17.30.