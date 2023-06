Verso Pescara - Foggia: biglietti vietati ai residenti nella provincia di Foggia

Ufficiale il divieto di vendita dei biglietti per Pescara - Foggia a tutti i residenti nella provincia di Foggia. Lo ha deciso il Prefetto di Pescara nelle ultime ore. Assieme al Questore è stato anche deciso di rinforzare il servizio d'ordine perché la partita è ritenuta "ad alto rischio". Dalla Prefettura invito al presidente Sebastiani ad aprire lo stadio Adriatico dalle ore 18:30 per permettere alle forze dell'ordine di poter effettuare controlli più puntuali ai varchi per l'ingresso nell'impianto, visto che saranno quasi ventimila gli spettatori presenti.

Il comunicato del Prefetto

"Il Prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, nella giornata di ieri, in vista della partita “Pescara – Foggia” che si terrà a Pescara giovedì 8 giugno, ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia, in tutti i settori dello stadio Adriatico “G. Cornacchia”. Tale decisione è stata assunta dopo aver analizzato, in una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi ieri, la proposta del Questore di Pescara, Luigi Liguori, conseguente alle indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che aveva evidenziato, anche per la partita “Pescara-Foggia”, la presenza di elevati livelli di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le due tifoserie che ha portato, in passato, anche a scontri ed aggressioni. Il Questore, alla luce di quanto emerso in sede di Riunione Tecnica di coordinamento, ha disposto i servizi interforze, richiedendo l’ausilio di unità di rinforzo nonché invitando il Sindaco della Città di Pescara a valutare l’adozione di un’ordinanza tesa a stabilire il divieto della vendita di bevande alcoliche nello stadio e negli esercizi pubblici siti nei pressi dello stesso. È stato altresì sensibilizzato il Presidente del Pescara calcio a consentire l’accesso allo stadio sin dalle ore 18.30 dell’8 giugno per consentire puntuali controlli all’ingresso dei tifosi".

Verso Pescara - Foggia: le ultime e l'arbitro

Zeman sorride: Plizzari ha avuto solo un fastidio all’adduttore e lo ha già smaltito, domani sera dovrebbe essere regolarmente tra i pali del Delfino, anche se D'Aniello ha dato ampie garanzie nel secondo tempo di Foggia. In difesa, certo il rientro dopo la squalifica di capitan Brosco, con lui uno tra Boben (favorito) e Mesik. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Palmiero dopo la squalifica. Sulla fascia sinistra non è certo del posto Milani, vista la buona prova del debuttante Gozzi allo Zaccheria. L'ex Genoa potrebbe essere confermato. In attacco Lescano tornerà dal 1′ supportato dall’ex Merola e da uno tra Delle Monache e Cuppone. Sale, intanto, a 8 il numero dei diffidati: Plizzari, Kraja, Kolaj, Lescano, Boben, Delle Monache, Gozzi e Rafia. Foggia privo degli squalificati Kontek e Di Noia. In difesa, dopo la squalifica, torna a disposizione lo spagnolo Rutjens. Rossi proverà a recuperare Frigerio, 7 gol in stagione di cui 2 nei play-off, grande assente nell’andata della semifinale. Peterman resta in dubbio, dopo aver lasciato il campo nel match d'andata per un problema all'inguine. In attacco, conferma del tandem Peralta-Ogunseye, che abbina rapidità, tecnica, potenza e fiuto del gol. L’arbitro di Pescara – Foggia sarà Monaldi di Macerata, al quinto anno di C e in odore di promozione. Assistenti Lazzaroni di Udine e Galimberti di Seregno. Quarto uomo Perri di Roma 1.