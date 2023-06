Febbre biancazzurra, già venduti più di 15mila biglietti per Pescara - Foggia

Si viaggia spediti verso il miglior dato di presenze all'Adriatico dai tempi dell'ultima serie A. In poche ore, oggi, sono stati polverizzati oltre 15mila biglietti (dati ufficiale delle 17) per la semifinale di ritorno dei play-off di serie C contro il Foggia, in programma giovedì prossimo alle 20:30 all'Adriatico. Esaurita questa mattina la Curva nord (quasi 5mila posti). Ma corrono veloce anche il settore distinti (settore esaurito dalle 17) e la tribuna Majella. Sono disponibili anche biglietti per la curva sud. Solo 144 al momento i tagliandi del settore ospiti, in cui saranno presenti i tifosi del Foggia non residenti in Puglia, probabilmente i tanti che vivono in città o nell'hinterland pescarese. Agli ultras foggiani infatti non sarà permesso di seguire la squadra in trasferta, come accaduto al contrario per i pescaresi domenica scorsa.

La corsa al biglietto dei tifosi biancazzurri però non è ancora terminata. I quasi tredicimila dello scorso autunno per Pescara - Catanzaro sono già un ricordo. Ormai infranto il record del 2019 nella semifinale play-off di serie B contro il Verona. Si viaggia verso numeri simili alle ultime apparizioni del Delfino in serie A, nel 2016/2017. L'atmosfera all'Adriatico sarà incandescente e la spinta per Lescano e compagni sarà fortissima.