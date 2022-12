Verso Monopoli - Pescara, le ultime e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

"Contro il Taranto si è vista una prestazione altamente sotto tono. Inutile parlare ancora, dobbiamo dare un segnale di essere vivi e ancora pronti per un campionato positivo com'era prima del Catanzaro. Domenica prossima non sarà facile a Monopoli, è un momento di fragilità psicologica dei ragazzi e io e il mio staff dovremo stare vicini a loro per fargli sentire tutto l'affetto e la vicinanza che serve".

Alberto Colombo è tornato a parlare durante la cena natalizia del club Quelli del Delfino, a poche ore dalla trasferta di Monopoli, campo in cui il tecnico biancazzurro è stato grande protagonista: "Sarà una gara sentita a livello emozionale per me - ha ricordato il tecnico brianzolo - , a livello tecnico restano alcuni elementi dell'anno scorso, ma la rosa è cambiata molto, con giocatori esperti per alzare l'asticella. E' nei play-off, zona che frequentano da diversi campionati. Arrivarci dopo tre sconfitte, non mi permetterà di godermi appieno il ritorno tra tanti amici. Sarò concentrato al massimo e solo a fine partita potrò salutare con serenità le persone amiche che ho lasciato a Monopoli".

Monopoli - Pescara: le ultime

Domenica pomeriggio il Pescara torna in campo per la penultima di andata al “Veneziani” di Monopoli. Delfino senza Palmiero per infortunio e Kraja causa squalifica, oltre al lungodegente Pellacani. Ancora influenzato Luca Crecco. In difesa, torna tra i titolari Milani sulla fascia sinistra. Gli farà spazio Crescenzi. Nel cuore del reparto, Brosco dovrebbe essere affiancato da Boben, insidiato da De Marino. Ingrosso bocciato contro il Taranto, torna in panchina. A centrocampo, scelte obbligate per il tecnico biancazzurro: Aloi vertice basso, interni Gyabuaa e il rientrante Mora. In attacco, Cuppone e Kolaj a supporto di Vergani, che sarà preferito a Lescano. Domani mattina seduta di rifinitura e partenza per Monopoli.

Monopoli - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

L'incontro in programma domenica 11 dicembre alle ore 17:30 tra Monopoli e Pescara sarà trasmesso su Sky con due modalità, sia diretta integrale e sia in diretta gol. Diretta streaming su Eleven Sports.