Verso Gelbison - Pescara, è Lescano il bomber della nuova Zemanlandia

Zeman ha già trovato la sua faccia da gol: quella di Facundo Lescano, il 26enne nato a Mercedes, in Argentina, ma con doppio passaporto e cresciuto in Puglia. E' lui il bomber principe del Delfino: con l'arrivo di Sdengo in panca, maglia da titolare e doppietta. Meglio non poteva iniziare questa nuova avventura per l'ex Entella. Ha raggiunto quota 11 gol, superando il suo record della passata stagione in Liguria (10) e centrando per la quarta stagione di fila la doppia cifra.

Lescano sta mantenendo la promessa fatta ai tifosi: "Voglio arrivare lontano e segnare più di dodici reti per superare il primato personale", le sue parole. La doppietta contro la Juve Stabia ha messo fine al digiuno durato un mese (ultimo gol segnato al Potenza il 5 febbraio). Messe finalmente alle spalle le polemiche e il caso legato alle ruggini con Colombo, Lescano adesso vuole riprendersi il palcoscenico nel finale di stagione. La fiducia di Zeman è benzina sulle sue polveri, l'infortunio di Vergani lo rende non solo titolare, ma indispensabile riferimento offensivo di una squadra che vuole tornare a dire la sua da qui ai play-off per la promozione in B. Obiettivo per il quale Delli Carri ha scelto Lescano per questa e per la prossima stagione. Ora che il suo record di gol tra i professionisti si avvicina, l'italoargentino punta a sfruttare anche il fattore Zeman per andare oltre e allungare il suo score personale verso la soglia dei 20 gol stagionali. Mancano otto partite di regular season e poi i play off. Il bottino totale in una stagione, spareggi compresi, fu di 13 gol nella stagione 2020-2021 con la maglia della Sambenedettese.

Questo sì che è un obiettivo alla portata: Lescano punta a battere questo record e lottare fino alla fine per la promozione in B. Dopo una carriera iniziata in modo sfolgorante, con l'esordio in A con la maglia del Torino, la cadetteria sarebbe il giusto premio ad un attaccante che in C ha dimostrato ormai di essere una garanzia. L’arbitro di Gelbison - Pescara domenica prossima alle 14.30 sarà Claudio Petrella della sezione di Viterbo. Un solo precedente in stagione con i biancazzurri: Monopoli-Pescara 1-2.

Domenica prossima (14.30) ad Agropoli, campo della Gelbison, Pescara privo di Cancellotti, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto Crescenzi. Gozzi è tornato in gruppo. Ancora ai margini Kraja, rischia un altro forfait Gyabuaa.