Verso Foggia - Pescara, Zeman cambia tre undicesimi della formazione

Zeman cambia il Pescara per la semifinale. Contro il Foggia, domenica sera, nel primo round allo Zaccheria contro i rossoneri di Delio Rossi, il boemo avrà tre squalificati: Brosco, Milani e Palmiero. Torneranno Lescano e Mesik: il primo riprenderà posto al centro dell’attacco, il secondo nel cuore della difesa accanto a Boben. A sinistra dovrebbe toccare a Crescenzi, ma l'ex Cremonese è in dubbio dopo la gara di Chiavari. Si scalda Gozzi, che finora non ha mai giocato. In mediana, ballottaggio Aloi-Mora per sostituire l’ex Napoli.

La vittoria meritata in terra ligure per 3-2 è stata una prova di forza, sia mentale che fisica, per Cancellotti e compagni. L’Entella, infatti, in casa era imbattuta da quasi sei mesi. Vincere sul sintetico del Comunale non era scontato. I biancazzurri lo hanno fatto giocando un calcio pratico e non votato solo all’estetica. Hanno dimostrato di avere gamba e condizione superiore agli avversari. Non male, considerando che Zeman è arrivato solamente a fine febbraio sulla panchina del Delfino. Finora tredici partite sotto la sua gestione: otto successi e tre pareggi. Soltanto due le sconfitte, in campionato, a Messina e a Taranto. Sono state, tra l’altro, le uniche partite in cui il Pescara non ha trovato il gol. Sono state 28 le reti segnate nell’era Zeman: oltre due a partita. Prima di entrare nella final four per la promozione in B, il bilancio della gestione del boemo è positivo e già da considerare in ottica di un prolungamento di contratto per la prossima stagione (il tecnico ha un accordo fino al prossimo 30 giugno). Premiate finora le scelte di Zeman, compreso il rilancio di Cuppone, nel ruolo di punta centrale. Il nuovo vice Lescano ha ritrovato il gol dopo sei mesi: l’ex Potenza si è concesso anche il lusso di fare doppietta. Una notte da star che il pugliese meritava per il lavoro svolto dall’inizio della stagione e la serietà mostrata in questi mesi difficili. “Ho lavorato molto in queste settimane per farmi trovare pronto – ha detto il numero 27 del Delfino – . E ora mi godo il momento. Sono contentissimo sia della mia prestazione personale che di quella della squadra. Il Foggia? Arrivati in semifinale sono tutte forti, in questi giorni lavoreremo per farci trovare pronti”. Non solo Cuppone, continua a stupire ancora Marco Delle Monache: terzo gol in quattro partite. Una perla, a Chiavari, che ha fatto impazzire i tifosi pescaresi stipati dietro la porta dell’Entella: il suo destro un colpo da biliardo imparabile per Borra.

Ultime

E' iniziato il countdown verso le due semifinali contro il Foggia, incrocio di storie e anni di grande calcio tra i due allenatori, entrambi ex, Zeman e Rossi. Domenica allo Zaccheria il match d’andata, giovedì 8 giugno il ritorno all’Adriatico. Pugliesi privi per squalifica del difensore spagnolo Rutjens, rientrerà Leo. Garattoni, Rizzo, Kontek, Costa, Frigerio, Odjer, Peralta, Di Noia, Beretta e Vacca i dieci diffidati dei rossoneri. Nell’altra semifinale, si affronteranno il sorprendente Lecco che ha fatto fuori il Pordenone e il Cesena che, invece, ha eliminato il Vicenza con due pareggi senza reti. Non ci saranno più teste di serie ed entrerà in scena il Var. In caso di parità di punteggio complessiva, passeranno il turno le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, tempi supplementari e, eventualmente, calci di rigore.

Il direttore di gara designato per Foggia - Pescara è Paride Tremolada di Monza (che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Matteo Regattieri di Finale Emilia e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto ufficiale sarà Simone Galipò di Firenze, arbitro di Entella-Pescara pochi giorni fa).