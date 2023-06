Verso Foggia - Pescara: trasferta vietata ai tifosi pescaresi

Per il match di andata della semifinale dei play-off di serie C, in programma domenica prossima alle ore 20,30 allo stadio Zaccheria, il Gos ha stabilito che la trasferta sarà vietata ai residenti in Abruzzo e non solo ai residenti nella provincia di Pescara. Una decisione che ha scatenato le proteste e le ire dei tifosi biancazzurri, e che priverà una partita sentitissima e fondamentale dello spettacolo dei tifo da entrambe le parti. Il ritorno è previsto per giovedì 8 giugno all'Adriatico e c'è da attendersi restrizioni anche per i sostenitori foggiani, per evitare tensioni prima e dopo la partita.

La squadra di Zeman giocherà senza degli squalificati Brosco, Milani e Palmiero.Nel Foggia indisponibile il difensore spagnolo Rutjens. Torna a disposizione Leo, che agirà da centrale della difesa a tre completata da Kontek e Rizzo. Sette diffidati per l'ex Delio Rossi.