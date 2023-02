Verso Fidelis Andria - Pescara, Colombo conferma l'ultima formazione vincente

Domenica prossima (ore 17.30) il Pescara in campo contro l’ultima della classe, la Fidelis Andria, sempre più condannata al ritorno tra i dilettanti. Colombo avanti con il 4-2-3-1 che funziona e ha trovato gli interpreti giusti. Il tecnico verso la conferma della stessa formazione che ha battuto il Potenza anche in Puglia, a caccia della seconda vittoria consecutiva, roba mai vista finora in questo 2023. I risultati utili consecutivi al momento sono due, il pari di Viterbo contro il Monterosi e l’ultima vittoria casalinga sul Potenza. Allungare a tre la striscia farebbe più che bene al morale, di squadra e ambiente, e alla classifica, che va puntellata proprio con la continuità di risultati. Ad agevolare in qualche modo il lavoro del tecnico brianzolo ci penserà l’assenza di Luca Mora: il 34enne centrocampista sta recuperando dal trauma cervicale accusato nel corso del match col Foggia (duro scontro con il compagno di squadra Milani) e non è ancora pronto per giocare. Mora ha ripreso solo ieri gli allenamenti in campo con i compagni e avrà bisogno di una settimana piena di lavoro prima di giocare una partita, per questo salterà la sfida in terra pugliese. L’ex Spal tornerà a disposizione per la gara interna col Giugliano, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14.30. I due mediani saranno ancora Kraja e Gyabuaa, ottima coppia contro il Potenza.

Le ultime

Contro l’Andria potrebbe esserci una sola novità, in difesa: il rientro di Brosco, che ha scontato il turno di squalifica, potrebbe indurre Colombo a rilanciare l’ex Latina dal 1’ in tandem con uno tra Boben e Ingrosso. Ma l’idea, ad oggi, è quella di premiare l’undici che ha vinto e convinto contro il Potenza. Anche Lescano e Cuppone, quindi, ripartiranno quasi sicuramente dalla panchina, pronti a subentrare con lo scopo di incidere e fare la differenza, come avvenuto domenica scorsa. Merola e Delle Monache esterni schierati a destra e sinistra per sfruttare dribbling e tiro con il piede invertito. Rafia il trequartista alle spalle di Vergani, un tandem che sembra trovarsi a occhi chiusi. Al momento sembra difficile trovare una soluzione più efficace di questa in casa biancazzurra a livello di sistema di gioco e di scelte sui singoli. Resta il piano B da inventarsi al rientro di Mora: l’ex Spal potrà giocare nei due di centrocampo? Potrebbe non trovarsi a suo agio, ma in quel caso Colombo potrebbe optare per il 4-3-3 e variare il tema durante le partite o in caso di assenza di Rafia. Una soluzione che farebbe perdere fantasia al Delfino, ma che potrebbe servire per sfidare avversari con una linea mediana più robusta di quella di burro del Potenza.