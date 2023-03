Verso Catanzaro - Pescara: Zeman pensa al rilancio di Pellacani

Bentornato Filippo Pellacani. A Catanzaro Zeman pensa al rilancio del centrale difensivo veronese, andato ko dopo la partita d’andata vinta in casa del Latina, quando al timone c’era Colombo. Due gare da titolare, dopo un precampionato da potenziale rivelazione della stagione. Il ginocchio ha fatto crack dopo la gara del Francioni: rottura del crociato. Intervento chirurgico e lungo percorso per poter tornare a dare calci al pallone. Il 25enne arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Verona adesso è davvero tornato. E il tecnico di Praga ci pensa: vuole testarlo prima che inizino i play-off per riportarlo alla miglior condizione. “Sto bene, mi mancava il lavoro con la squadra dopo sei mesi – ha detto ieri Pellacani – . Sta andando tutto bene, qualche problemino di assestamento, ma è normale. E’ stata dura stare fuori nei primi mesi, andare da solo a fare terapie al Medical Center, andare solo la domenica allo stadio da spettatore… Rivivere certi momenti, invece, come passare il prepartita con la squadra, respirare l’ansia della domenica: sensazioni che mi erano davvero mancate. Il tempo è passato velocemente. L’obiettivo è rimettersi in carreggiata per i play-off. In campo a Catanzaro? Non posso dirlo io, ma sarebbe bellissimo. Sarebbe un bel test per rientrare, contro i più forti. Di certo sarà un banco di prova importante per la squadra. Il ginocchio sta bene, non si gonfia, la cosa importante è che torni alla normalità.

Verso Catanzaro

Fisicamente sto bene, nella corsa non ho problemi. Ora manca il ritmo gara, che si ritrova solo giocando. Ho superato anche il test dei gradoni: è stato bello allenarsi con i metodi di Zeman, bisogna seguirlo e basta”. Domenica prossima Pescara sul campo della dominatrice del girone C, il Catanzaro già promosso in B con cinque turni d’anticipo e imbattuto in casa da quasi un anno (3 aprile 2022 contro il Monterosi 1-2). Al Ceravolo sarà il giorno della festa per la città calabrese. Il Delfino dovrà evitare di farsi coinvolgere dal clima goliardico per approfittare della chance di sbancare il campo dei giallorossi e tenersi stretto il terzo posto: “Loro hanno vinto meritando, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. L’obiettivo è consolidare il terzo posto, tutto dipende da noi, non dagli altri. Il destino è nelle nostre mani. Io spero di aiutare la squadra nei play-off”, chiude Pellacani.