Verratti rinnova con il Psg: avrà un ingaggio record

Ha festeggiato da pochi giorni 30 anni, e sulla torta ha trovato la gradita sorpresa del Psg: un rinnovo da paperone del calcio mondiale. Marco Verratti sta per firmare l'ennesimo prolungamento dell'accordo con il club francese siglato dieci anni fa, nell'estate del 2012: un rinnovo fino al 2026 da 12 milioni netti a stagione.

La sua è una storia di assoluta fedeltà con il Psg. Il centrocampista di Manoppello sta infatti per rinnovare il contratto che lo lega al club dell'emiro del Qatar per le prossime tre stagioni. Il regista del Pescara di Zeman era arrivato a Parigi nell'estate del 2012, dopo aver conquistato la serie A con il Delfino, firmando un quinquennale da un milione a stagione. Sono passati due lustri, e Verratti è diventato il giocatore più vincente della storia del campionato francese. Un record di titoli destinato a migliorare, considerato il nuovo accordo ormai in dirittura di finalizzazione.

Verratti, dopo il mega party per i suoi 30 anni, tenuto a Parigi nei giorni scorsi, si appresta dunque a sottoscrivere un nuovo accordo che di fatto lo porterà a consolidare il suo posto nella storia del club della capitale francese. Arrivato dal Pescara, e presentato nello stesso giorno di Zlatan Ibrahimovic, il "Gufetto" si è rapidamente affermato come un punto fisso del centrocampo. Prima al fianco di Thiago Motta, poi come elemento di riferimento di una squadra che nel frattempo si è imposta come una delle cinque realtà più importanti in Europa. Apprezzato da Messi, in sintonia calcistica anche con Neymar, molto vicino in campo e fuori con Mbappé, Verratti è considerato come indispensabile anche dalla dirigenza che gli ha permesso di salire dal milione di euro netto di ingaggio iniziale agli attuali dodici. Verratti è ormai uno degli idoli del Parco dei Principi, che gli riserva spesso cori dedicati e calorose ovazioni. Anche la stampa sportiva transalpina fa a gara per celebrarne la classe e la personalità ormai fondamentali per la tenuta del Psg ai vertici della Ligue 1 e del calcio internazionale (dove insegue ancora il sogno della Champions). Con il nuovo contratto Verratti si avvia a completare una carriera ai massimi livelli in Europa, avendo vinto anche l'Europeo 2020 con la maglia dell'Italia, nonostante non abbia mai giocato nemmeno un minuto in serie A.