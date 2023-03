Psg fuori dalla Champions, tutti contro Verratti

Dopo l’eliminazione del Psg agli ottavi di Champions League, a Parigi sono tutti contro Marco Verratti. “Tornasse a Pescara a mangiare spiedini, bere e fumare. È solo un giocatore da strada”, le parole durissime del giornalista di RMC Sport, Daniel Rolo, contro il centrocampista 30enne di Manoppello, il gioiello esploso nel Pescara di Zeman nel 2012. Nonostante la presenza in squadra degli attaccanti più forti al mondo come Messi, Mbappé e Neymar (assente col Bayern per un infortunio che ha chiuso in anticipo la sua stagione), il club parigino non è riuscito a superare gli ottavi di finale a seguito della sconfitta per 2-0 subita in Germania contro il Bayern Monaco. L'ennesima stagione da dimenticare dunque per i francesi che tentano senza fortuna di vincere questa competizione da sempre ma fermandosi sempre nella fase eliminatoria nonostante una finale persa nella stagione 2019/2020.

Notte da incubo quindi per Marco Verratti che dopo una giocata tentata dentro la propria area di rigore si è fatto soffiare palla da Goretzka, a quel punto libero di servire a Choupo-Moting per il più facile dei gol che ha poi permesso ai bavaresi di indirizzare la partita sul binario giusto. L'errore del centrocampista azzurro è stato dunque decisivo e la pioggia di insulti sul giocatore è stata a dir poco copiosa. "Nel secondo tempo abbiamo preso questo gol davvero stupido – ha detto il tecnico parigino Galtier a fine partita riferendosi proprio all’errore di Verratti – . A questo livello bisogna essere un po' più lucidi. Ovviamente eravamo sotto pressione dal Bayern, ma lo sapevamo".