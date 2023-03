Verratti sarà il capitano dell'Italia contro l'Inghilterra

Serie C Girone C

Marco Verratti capitano della Nazionale. Sarà una notte importante quella del 30enne centrocampista di Manoppello quella di questa sera a Napoli l'Inghilterra, prima gara di qualificazione agli Europei 2024. Assente Bonucci, il ct Mancini affiderà all'ex gioiello del Pescara di Zeman e oggi star del Psg la fascia di leader degli Azzurri. "Ho già giocato con la Nazionale a Napoli, è una città molto calorosa. Il Mondiale? Meritavamo di esserci, ma ora inizia un nuovo percorso".

Inizia di un nuovo cammino, quello delle qualificazioni a Euro 2024 che avranno inizio per l’Italia al Maradona: "Vogliamo scendere in campo e fare una grande partita. Immobile e Insigne? Non li ho sentiti, ma sono sicuro che ci guarderanno. Il Napoli? Sta facendo una grande stagione in campionato e in Europa, Questa è una grande Nazionale al di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Se guardiamo il percorso partita per partita meritavamo di esserci… In Europa è dura non qualificarci. Abbiamo entusiasmo, rimbocchiamoci le mani e ci faremo trovare pronti".

All'esperto leader Verratti piacciono i nuovi innesti azzurri: "Mi piace molto Pafundi, chi conosce il calcio lo nota. Vedi subito la sua qualità in relazione all’età. Se continua così avrà una grande carriera".

Il futuro

Ai cronisti che gli chiedono di un possibile ritorno in Italia dopo le recenti critiche feroci dei francesi nei suoi confronti, Verratti risponde: "Ho avuto molti elogi in Francia, mi merito le critiche che fanno parte del calcio. Ora ho 30 anni, ho le spalle larghe. Quindi si va avanti e mi piacerebbe sempre vincere. Ogni volta che torno mi trovo bene, ringrazio tutti per il sostegno. Per il futuro chissà… Il sogno è vincere la Champions con la Psg".