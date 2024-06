C'è la firma del pescarese Filippo Antonelli nella cavalcata del Venezia che è tornato in Serie A

Nel "miracolo" calcistico del Venezia Fc, che è appena tornato in serie A dopo aver vinto Gara 2 della finale playoff di serie B per 1-0 sulla Cremonese allo stadio “Penzo” (gol di Gytkjaer),.c'è in calce la firma di un abruzzese. E che firma! E' quella di Filippo Antonelli, nato a Chieti ma pescarese a tutti gli effetti, che ha anche un passato da calciatore nel suo Abruzzo (a L'Aquila, nel 1998-99 con 1 gol in 26 presenze e, soprattutto, Pescara nel 2006-07 con 3 reti in 33 partite). Antonelli è il Deus ex Machina in ambito sportivo dei lagunari, precisamente lo Sporting Director & General Manager del club. A lui si deve insomma la costruzione della squadra che riconsegna alla città di Venezia la serie A a distanza di tre anni dalla promozione del 2020/21. A livello personale, quella appena centrata per il pescarese Filippo Antonelli, 46 anni, è la terza nelle ultime 5 stagioni (una in B e due in A): Antonelli è stato infatti assoluto protagonista della prorompente scalata del Monza dalla serie D alla serie A in 7 anni ( con 2 promozioni: nel 2019/20 in B col Monza e nel 2021-22 in A col Monza) ed ora ha aggiunto alla sua collezione il salto di categoria 2023-24 nella massima categoria al timone del Venezia. E' una sorta di piccolo record 3 campionati vinti in 2 squadre divere in un solo lustro. Qualche mese fa, proprio nella città lagunare e quindi ben prima di aver portato a termine il capolavoro sul campo, Antonelli ha ricevuto un premio importantissimo, riconosciuto a livello mondiale, ad indicare un legame già speciale con una delle città più belle e famose del mondo: presso il Palazzo della Regione Veneto, lo Sporting Director & General Manager del Venezia FC, Filippo Antonelli, ha ricevuto infatti il prestigioso Leone d’Oro per meriti professionali. Ed altri premi arriveranno adesso dopo l'impresa da...Doge del calcio veneziano