Valeri Bojinov saluta i biancazzurri, risolto consensualmente il contratto con il Delfino

Lo ha comunicato la stessa società, ringraziando il calciatore "per la sua esperienza con la maglia biancazzurra" e augurandogli "ogni fortuna professionale" per il futuro. Bojinov, ex attaccante della Juventus, era arrivato a Pescara durante lo scorso mercato invernale