Montesilvano da favola, 2-1 alla Spes nel primo round per la semifinale

Il Montesilvano batte 2-1 il Montesacro e fa suo il primo round dei quarti di finale Juniores Nazionali. Allo Speziale Iezzi e Buccione consentono di ottenere un successo prezioso in vista del ritorno di sabato. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora, i verdeoro giocano un buon calcio e meritano il risultato finale.

La partita

La squadra di Antignani passa subito. Azione insistita di De Sanctis sulla sinistra, palla arretrata per l’arrivo di Iezzi che al volo batte Di Brita. I padroni di casa mantengono il pallino del gioco, ospiti pericolosi solo in ripartenza con Chiappini chiuso ottimamente da Di Tommaso al momento del tiro. Alla mezz’ora colpo di scena con Cavacini che espelle Iezzi per un presunto fallo di reazione su Moretto. Nonostante l’inferiorità numerica il Montesacro rinuncia a giocare, coprendo tutti gli spazi. Sono ancora gli abruzzesi ad andare vicini al raddoppio con Fidanza che evita l’ultimo difensore ma viene stoppato dall’uscita di Di Brita. Al 42′ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai laziali dopo che Perni va a terra in area, dal dischetto Salvini spiazza Mastrogirolamo rimettendo tutto in parità.

Nella ripresa Antignani cambia Fidanza con De Berardinis. Al 9′ dopo una super azione Vanni viene steso in area e il direttore di gara assegna la massima punizione ai Verdeoro. Dagli 11 metri Buccione è glaciale e riporta i Montesilvanesi in vantaggio. Si alza la pressione del Montesacro con Chiappini che si divora il 2-2 colpendo malamente di tacco a due passi dalla linea di porta. Poco dopo di nuovo protagonista Perni con un’azione solitaria, Zuccarini gli sbarra la strada. Cerca di essere protagonista anche Del Mastro, botta da fuori area che finisce fuori. Il Montesilvano ricarica le pile e affonda con Piovani, che si libera del diretto marcatore e lascia esplodere il tiro disinnescato da Di Brita in angolo. Allo scoccare del 90’ De Berardinis semina i difensori avversari e arriva a tu per tu con Di Brita calciando però debolmente e non concretizzando l’occasione. Termina 2-1 allo Speziale, le due squadre si rivedranno sabato in terra laziale.

Montesilvano – Spes Montesacro 2-1: il tabellino

Reti: 5’ pt Iezzi, 44’ pt rig Salvini, 9’ st rig Buccione.

2000 Calcio Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni, D’Alessandro, Di Renzo, Di Tommaso (40’ st Margiotta), Zuccarini, Fidanza (6’ st De Berardinis), Buccione (18’ st Mammarella), Piovani, Iezzi, De Sanctis (45’ st Lalli). A disposizione: Sagazio, Costantini, Centimo, Silvestri, D’Angelo.

Allenatore: Antignani.

Spes Montesacro: Di Brita, Moretto (18’ st Soli), Bernasconi, Spadoni (13’ st Paladini), Vicentini, Iacovacci, Cometti, Del Mastro (40’ st Mattei), Chiappini, Salvini, Perni (38’ st Passarelli). A disposizione: Zulini, Melillo, Ferretti, Bresciani.

Allenatore: Simeone (squalificato).

Ammoniti: Antignani (M); Moretto, Del Mastro, Valentini (S).

Espulsi: 30’ pt Iezzi (M).

Arbitro: Cavacini di Lanciano.